La paratleta de Xàtiva Judith Tortosa ya está en Nueva Delhi para su cuarto gran desafío internacional

La atleta Judith Tortosa emprende un nuevo reto en su carrera deportiva. La deportista ya se encuentra en Nueva Delhi, India, para participar en el Campeonato del Mundo de Para Atletismo WPA, su cuarta gran experiencia internacional después de destacar en competiciones como el Europeo para Jóvenes en Finlandia (2022) y dos Mundiales consecutivos, donde logró una medalla de bronce en París (2023) y una plata en Kobe (2024).

Judith se medirá con la élite mundial de la velocidad adaptada y debutará en la prueba de 400 metros el 28 de septiembre a las 18:22 horas (14:52 h en España), con retransmisión en directo. Más adelante, el 30 de septiembre a las 18:08 horas (14:38 h en España) competirá en los 100 metros.

Con la motivación a tope y después de una preparación intensa, Judith mira ya hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 y afronta este campeonato como una oportunidad para seguir creciendo y mostrar su mejor versión. “Empieza un nuevo reto con grandes ganas. Estoy lista para darlo todo”, ha dicho la velocista antes de partir.

Más de 1.000 deportistas de más de 100 países

Del 27 de septiembre al 5 de octubre, Nueva Delhi reunirá a más de 1.000 deportistas de más de 100 países en este torneo mundial, donde España estará representada por un equipo de 29 atletas (16 hombres y 13 mujeres) acompañados de 6 deportistas de apoyo.

Este campeonato es una cita clave en el calendario paralímpico y una gran oportunidad para mostrar el talento y esfuerzo de la delegación española.