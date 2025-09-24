El PSOE de Ontinyent impulsa una moción para que todos los partidos condenen los discursos de odio

El PSOE de Ontinyent ha presentado una moción en el Ayuntamiento para pedir que todos los partidos políticos condenen la violencia política y los discursos de odio tras la aparición de una pintada en la Sala Gomis que animaba a "matar socialistas". Los socialistas denuncian ataques vandálicos contra su sede y otros espacios, así como el acoso verbal o escrito a dirigentes, militantes y ciudadanos en toda España.

El concejal José Antonio Martínez alerta de que estos actos buscan generar miedo, desmovilizar al electorado y desacreditar la participación política, lo que considera una grave amenaza para la democracia. También acusa "a la extrema derecha y a pseudomedios financiados con fondos públicos de fomentar el odio y critica el silencio de algunos partidos como una forma de complicidad".

La moción reclama condenar los ataques contra partidos políticos, sedes, cargos públicos, periodistas, ONG, sindicatos y plataformas ciudadanas, y apela a todas las fuerzas políticas a trabajar por una convivencia democrática basada en el respeto y el diálogo.

Martínez ha explicado que “consideramos que estos hechos y actitudes son intolerables desde un punto de vista democrático, desde la defensa de los derechos humanos y desde los valores de nuestra Constitución”.

Ataque a sedes y agresiones físicas

Por lo tanto, el grupo municipal socialista pedirá que el Pleno del Ayuntamiento de Ontinyent condene los ataques a partidos políticos, incluyendo el ataque a las sedes de los partidos, el acoso físico y virtual y las agresiones físicas a los cargos políticos, así como los sufridos por las propias sedes políticas.

También se pide rechazar los ataques de análoga naturaleza dirigidos contra profesionales de los medios de comunicación, ONG, sindicatos, plataformas ciudadanas y contra cualquier ciudadano o ciudadana que de manera libre y democrática quiera participar en los debates públicos. Denuncian que estos ataques forman parte de una campaña orquestada con el fin de atacar las bases de la convivencia democrática.

El concejal socialista insta a las formaciones políticas a no utilizar mensajes que solo promueven el odio hacia los adversarios políticos y invita a trabajar a todas las fuerzas políticas para expulsar del debate político el insulto y el odio en honor a reforzar nuestra convivencia y los valores democráticos que desde 1978 han regido la vida de todos los españoles y de quienes conviven con nosotros.