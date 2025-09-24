Seis pueblos de la Canal se unen para compartir policías locales ante la falta de efectivos

Las dificultades con las que se encuentran muchos ayuntamientos pequeños para disponer de una plantilla de policía local adecuada a las necesidades del municipio suele ocasionar problemas a la hora de cubrir determinados servicios. Para resolver las demandas existentes, seis poblaciones de la Canal de Navarrés han impulsado un proyecto de asociación que les permitirá compartir a sus agentes en momentos excepcionales y de emergencia.

El convenio negociado por los consistorios de Bicorp, Anna, Chella, Bolbaite, Navarrés y Quesa, que se encuentra en fase de aprobación inicial, apuesta por la colaboración y el auxilio mutuo para "la mejor ejecución de las funciones asignadas a los cuerpos de policía". Estas localidades cumplen los requisitos para asociarse, puesto que son limítrofes entre ellas, no superan los 40.000 habitantes (en total suman poco más de 10.000 vecinos) y carecen por separado de los recursos suficientes para la prestación eficaz de algunas intervenciones policiales.

El acuerdo alcanzado en la Canal persigue disponer racionalmente de los medios necesarios para incrementar la seguridad pública y la protección ciudadana. Además, el proyecto se enmarca dentro de los requisitos de eficiencia que se exigen a las administraciones locales, que ven limitada la posibilidad de ampliar personal por el techo de gasto y la obligación de cumplir el equilibrio presupuestario.

Las carencias de personal se traducen en que hay momentos con solo un agente operativo o incluso ninguno en algunos municipios. En no pocas ocasiones, además, los policías que se sacan la plaza en un pueblo solicitan marcharse en comisión de servicios para estar cerca de sus domicilios si viven muy lejos.

Colaboración en casos puntuales

Una Comisión Mixta será el órgano de gobierno, representación y administración de la asociación intermunicipal que se va a constituir. Su objetivo será controlar el acuerdo entre las partes y estará formada por dos representantes de cada corporación integrante, siendo uno el alcalde (o concejal en quien delegue) y otro el jefe de Policía Local correspondiente. Las reuniones de la Comisión Mixta podrán ser convocadas por cualquiera de los alcaldes.

La presidenta de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés, Nuria Mengual, subraya que el proyecto de asociación nace ante las necesidades puntuales de apoyo policial que suelen experimentar las diferentes poblaciones que forman parte de la entidad comarcal. "Nuestros pueblos están muy cerca y ha habido veces en las que los policías locales de una población han tenido que intervenir en otra, pero hasta ahora estaban desprotegidos porque no tienen jurisdicción en un municipio que no sea el suyo", explica la también alcaldesa de Bicorp. Mengual destaca el convenio interadministrativo entre ayuntamientos como una herramienta que garantizará que los agentes que sean requeridos por municipios vecinos tengan "plena autoridad" a la hora de adoptar decisiones y llevar a cabo intervenciones.

La presidenta de la Mancomunidad recalca que las tareas de apoyo entre cuerpos se darán "en casos muy puntuales de necesidad". Por ejemplo, en caso de que la Policía Local de un pueblo se vea desbordada, podrán enviarse refuerzos procedentes de los de alrededor. O en un momento en el que no haya ningún policía de servicio en el municipio y la Guardia Civil tampoco tenga patrulla en la comarca. "En esta zona cuesta mucho cubrir las plazas de Policía Local y faltan agentes. En Bicorp solo tenemos un policía y no puede estar 24 horas los 7 días de la semana. Si pasa algo cuando no tenemos agentes, necesitamos que se pueda cubrir esa situación de necesidad", ejemplifica la alcaldesa.