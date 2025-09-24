"Vivimos con miedo": los okupas de un bloque de adosados de Cerdà amenazan e intimidan a los vecinos

Amenazas de muerte, intimidaciones, alborotos, fiestas nocturnas y hasta algún conato de agresión. Son los problemas de convivencia que sufren desde hace casi dos años diversos vecinos del pequeño municipio de Cerdà (370 habitantes) a raíz de la ocupación ilegal de tres viviendas de un bloque de adosados ubicado en la calle Josep Segrelles. El conflicto se ha agravado en los últimos meses y el clima de inseguridad ya ha empujado a varios propietarios a deshacerse de sus inmuebles y a marcharse de la finca por miedo.

De las seis viviendas que conforman el bloque, que incluye una piscina comunitaria, cuatro están en manos de entidades bancarias y dos son propiedad de particulares. La empresa de servicios inmobiliarios Solvia tiene a la venta cuatro de las casas: dos se ofertan por 129.000 euros y otras dos por 62.000 euros. La diferencia de precio obedece al hecho de que estas últimas se encuentran okupadas por terceros y sin los suministros debidamente contratados, tal como se especifica en los anuncios.

Los okupas -de nacionalidad española- están ilegalmente conectados a la luz y al agua potable y coleccionan antecedentes policiales y denuncias vecinales ante la Guardia Civil de Canals. En abril de este año, vertieron graves amenazas por escrito a unos residentes. En julio, la propietaria de uno de los adosados sufrió insultos y vejaciones y recibió un golpe en la espalda tras cerrar repentinamente la puerta de entrada a la urbanización una de las residentes ilegales. Ambas habían mantenido una discusión previa en la piscina comunitaria cuando la dueña trató de hacer uso de ella y se la encontró abarrotada de todo tipo de trastos y de personas ajenas a la finca, invitadas por los okupas. Presuntamente, la intrusa le espetó a la propietaria que sus amigos se iban a quedar a vivir allí, que se marchara y que si quería bañarse se comprara otra casa con piscina privada.

La mujer y su familia decidieron poco después -en agosto- vender la vivienda que habían adquirido hacía menos de un año, dejando allí parte de sus cosas. "Era insostenible. Dormíamos con miedo y no podíamos vivir: nos fuimos con todo el dolor del alma después de haber invertido mucho y de haber arreglado la casa con mucha ilusión. Sentimos una gran impotencia, pero es preferible salvar tu integridad física y estar bien", relata la afectada.

Edificio okupado en Cerdà. / Perales Iborra

Otros testimonios corroboran la presencia de numerosas personas sin vinculación con la finca en otras ocasiones, armando escándalo y dejando todo tipo de suciedad acumulada en las zonas comunes. Los residentes expresan su preocupación por la alteración de la tranquilidad en el barrio y el aumento de los episodios violentos. "Vivimos con miedo. Esto puede acabar muy mal si no se actúa inmediatamente. Necesitamos soluciones ya", reclaman los vecinos, que piden mantener el anonimato.

Según distintas fuentes, el bloque de adosados de Cerdà también ha sido frecuentado por Ángel, C.S., detenido en mayo por el atropello de un niño de 7 años tras saltarse un semáforo en la Ronda Nord de València a 100 km/h y darse a la fuga. En julio, fue declarado en búsqueda y captura y se emitió otra orden de detención contra él al no presentarse ante el tribunal que debía juzgarlo por caso de agresión, coacciones y amenazas por el que se enfrenta a 8 años de cárcel.

Los primeros en okupar viviendas fueron una pareja que se presentó al resto de propietarios como inquilinos que estaban de alquiler. La Guardia Civil ha acudido en varias ocasiones por las discusiones e intentos de agresión entre ellos. Algunos vecinos también sospechan que en el garaje de la finca se han organizado peleas de gallos.

El ayuntamiento trata de comprar los inmuebles

El alcalde de Cerdà, José Luis Gijón, recalca que el ayuntamiento está "desde primera hora" intentando buscar "posibles soluciones" dentro de las limitaciones y capacidades que le permiten sus competencias. El consistorio ha mantenido reuniones con el capitán de la demarcación de la Guardia Civil de Xàtiva y con la Delegación del Gobierno para abordar las molestias vecinales. Paralelamente, la corporación solicitó una subvención la semana pasada para comprar dos de las viviendas en venta de la calle Josep Segrelles que son foco de conflictos, en el marco de una convocatoria financiada en parte por el Ministerio de Vivienda y en parte por la Generalitat.

Además, los servicios sociales han hablado con los okupas para ofrecerles ayuda en la búsqueda de un trabajo o en la regularización de su situación. "Intentamos que estas personas que han venido a Cerdà y se han incorporado al municipio creen las menores molestias posibles y darles una serie de ventajas, cosas básicas y calidad de vida", apunta el primer edil, que en cualquier caso subraya que el paso de denunciar la situación corresponde a los propietarios y que el ayuntamiento tiene en buena medida las manos atadas ante este tipo de situaciones.

Según las fuentes consultadas por este diario, existiría al menos una denuncia por usurpación de inmueble pendiente de resolverse en los tribunales.

La finca, construida en plena burbuja inmobiliaria, a principios de los años 2000, despertó polémica desde el primer momento, puesto que la normativa solo permitía 4 viviendas y finalmente se edificaron 6. Además, también fue noticia a raíz de un incendio supuestamente intencionado que afectó gravemente a uno de los domicilios, concretamente al número 6.