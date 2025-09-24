Xàtiva alza el telón de la temporada con Farra, Premio Max 2025 al Mejor Espectáculo Musical

Xàtiva dará inicio a la nueva temporada teatral este sábado con Farra, una producción de la compañía Lucas Escobedo en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, galardonada con el Premio Max 2025 al Mejor Espectáculo Musical o Lírico. La obra llegará a Xàtiva tras haberse estrenado en el Teatre Principal de València y haber pasado por el Teatro de la Comedia de Madrid, convirtiéndose en una de las citas imprescindibles del panorama escénico actual.

Farra es una celebración que nos invita a viajar al Siglo de Oro a través del verso, la música en directo, la magia y el circo. Inspirada en los carnavales barrocos, la obra reivindica la cultura y la comunidad como espacios de encuentro y de catarsis colectiva, donde la comedia y la fiesta sirven para remover conciencias y despertar entusiasmo.

Con una puesta en escena que combina acrobacia, danza, esgrima, humor y música, el espectáculo despliega una energía desbordante capaz de transformar el teatro en un gran cabaret barroco.

Con Farra, Lucas Escobedo y la compositora Raquel Molano vuelven a conjugar circo, música y teatro con su mirada personal, proponiendo un montaje que ha sido calificado por la crítica como «teatro con mayúsculas», capaz de fundir tradición y contemporaneidad con inteligencia y frescura.

El espectáculo tendrá lugar el sábado 27 de septiembre de 2025, a las 19:30 h, con una duración de 80 minutos y recomendado para todos los públicos a partir de 6 años. El elenco está formado por Raquel Molano, Lucas Escobedo, Alfonso Rodríguez/Toni Guillemat, Paula Lloret, Irene Coloma Priego y Jesús Irimia (Xuspi). El precio de las entradas es de 10 €, con descuentos de 8 € para estudiantes, Carnet Jove, jubilados y pensionistas, así como para miembros de Amants del Teatre.

Todas las entradas, como es habitual, también se pueden adquirir en la web del Gran Teatre, en la taquilla los martes de 12 a 14 h y de 17 a 19 h, y en Vivaticket las 24 horas del día.