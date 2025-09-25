La alternancia política llega a Novetlè tras 42 años de alcaldías socialistas

Es un hito histórico, porque han tenido que pasar 42 años y 2 meses para que se produzca. Por primera vez desde junio de 1983, Novetlè investirá este sábado a una alcaldesa que no se presentó a las elecciones municipales bajo las siglas del PSPV-PSOE.

En cumplimiento del pacto de gobierno sellado hace algo más de dos años, el socialista Rafael Vila renunció formalmente este martes a la vara de mando, que queda en manos de Compromís hasta el final de la legislatura. Àngels Mª Navarro Ortiz ya ejerce de primera edil en funciones. Pasado mañana está convocado el pleno para su proclamación oficial.

Hasta ahora, el PSPV-PSOE había logrado conservar de manera ininterrumpida la vara de mando en esta localidad de 850 habitantes de la Costera convertida en un feudo inexpugnable del partido de la rosa a lo largo de toda la etapa democrática posterior al franquismo, con excepción del primer mandato constitucional en los ayuntamientos, entre 1979 y 1983, cuando gobernó UCD en el municipio. Josefa Mateu ocupó la alcaldía durante 30 años, mientras que Vila ha estado en el cargo una década, desde 2015. A partir de ahora, continuará como primer teniente de alcalde.

En los comicios de 2023, sin embargo, los socialistas perdieron el cuarto escaño que les garantizaba la mayoría absoluta y empataron a número de regidores con Compromís. A la hora de repartirse la alcaldía, ambos partidos llegaron a un acuerdo salomónico que trató de ser un fiel reflejo del resultado de las urnas, puesto que la candidatura del PSPV aventajó a sus aliados en 54 votos y diez puntos porcentuales de distancia. De esta forma, Rafael Vila se ha mantenido en la alcaldía dos meses más allá del ecuador del mandato.

Navarro será investida este sábado. / Perales Iborra

Aunque quien inicialmente iba a asumir la vara de mando por Compromís era Anna Bolinches, la cabeza de lista de los valencianistas renunció al acta de concejal hace unos meses por motivos laborales y personales, por lo que la responsabilidad ha recaído en la número dos de la candidatura, Àngels Mª Navarro. La alcaldesa en funciones, que hasta ahora gestionaba las concejalías de Igualdad, Cultura, Sanidad, Cementerio, también va a asumir las ponencias de Personal, Urbanismo y Hacienda. Navarro ha trabajado en tareas de limpieza del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva durante 36 años -ahora está en una excedencia- y tiene el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Ha sido delegada sindical y se define como una "curranta" a la que le gusta implicarse por mejorar las cosas y que pone el foco de su gestión en "hacer pueblo" y en "no dejar a nadie atrás".

"No contaba con ser alcaldesa"

"No contaba con ser alcaldesa, pero las circunstancias me han llevado hasta aquí y es un compromiso que vamos a tirar adelante, tratando de hacerlo lo mejor posible", explica Navarro. "En un pueblo pequeño tenemos que colaborar para no dejar a nadie detrás, por los mayores, los jóvenes y la infancia", ahonda. Entre sus prioridades no hay grandes obras faraónicas: señala como indispensable la mejora de la travesía de la Avenida Pintor Simarro. También hacer el pueblo "más accesible y amable" para los vecinos, arreglar algunas aceras y tratar de blindar el colegio de Novetlè frente a los "recortes" en educación.

La alcaldesa en funciones, que ha sido secretaria de organización y tesorera del colectivo de Compromís en el municipio, tiene palabras elogiosas para Anna Bolinches por dedicar "10 años" a levantar el proyecto de la coalición valencianista en la localidad.

Con la alcaldía de Novetlè, Compromís recupera una pequeña porción del poder perdido en la Costera en 2023, puesto que, tras las últimas elecciones locales, dejó los gobiernos de Canals, Montesa, la Font de la Figuera y l’Alcúdia de Crespins, poblaciones en las que empuñó la vara de mando durante la pasada legislatura, bien en minoría o bien en coalición. En este mandato, los valencianistas no controlaban ni una sola alcaldía en la comarca después de haber perdido más de un millar de votos en las urnas. Una circunstancia que cambiará este sábado.