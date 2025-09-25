Atienden a varios policías locales por inhalación de humo tras sacar a una madre y a sus dos hijas de una vivienda en llamas
El incidente ha tenido lugar esta mañana en un piso de la calle Germanies de Xàtiva
También ha acudido una dotación del parque de bomberos
Todo se ha quedado en un susto, aunque podría haberse tratado de un trágico suceso. Dos patrullas de la Policía Local de Xàtiva han accedido esta mañana a una vivienda de la calle Germanies en la que se había desatado un incendio. Los agentes han podido sacar a la madre y las dos hijas que había en ese momento en la vivienda antes de que las llamas se extendieran y han tenido que ser atendidos por inhalación de humo, aunque las fuentes consultadas exponen que "se encuentran bien, evolucionan sin problemas".
El incidente ha tenido lugar sobre las siete y media de la mañana de hoy y también ha acudido a la zona una dotación del parque de bomberos. Las fuentes consultadas exponen que "gracias a la actuación policial no se han registrado víctimas, ya que los agentes han podido sacar a las tres personas que había en el piso". Aunque se están investigando las causas de lo ocurrido, fuentes oficiales apuntan que "todo apunta a un accidente. Parece ser que el hombre que también vive en la casa se ha dejado un electrodoméstico encendido antes de irse a trabajar".
Hasta el lugar de los hechos también se ha desplazdo una dotación del parque de bomberos de Xàtiva, que ha realizado labores de ventilación ante todo el humo acumulado en la vivienda.
