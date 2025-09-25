Cinco empresas optan a ejecutar las obras del Centre Raimon de Xàtiva

Al cierre del plazo para presentar ofertas, la licitación de las obras del Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) ha despertado el interés de cinco constructoras que compiten por quedarse con el cuantioso contrato impulsado por el Ayuntamiento de Xàtiva, con un presupuesto 10,24 millones de euros. Una demanda que, presumiblemente, permitirá sortear posibles retrasos y cumplir el objetivo de iniciar antes de acabar el año los trabajos de adecuación del contenedor cultural en la parte del antiguo convento de Santa Clara que recae a la calle Montcada.

Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, SAU; Actua Infraestructuras, SL; ASCH Infraestructuras y Servicios, SA y las UTE Vialterra Infraestructuras, SA-Proyectos y Rehabilitacoines Kalam, SA y Estudio método de la restauración, SL-Torrescámara y CIA de Obras, SA son las mercantiles que han formulado sus propuestas para desplegar los trabajos.

La actuación, que cuenta con el apoyo económico de la Generalitat, permitirá poner en valor uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad y hacerlo accesible como centro de creación, investigación y difusión cultural vinculado a la figura de Raimon y al patrimonio musical y literario valenciano. El plazo de duración de las obras se estima en 24 meses. Para financiarlas, además de aportar recursos municipales, el consistorio también está a la espera de captar ayudas de la Diputación de Valencia y de los fondos europeos Feder.

El proyecto, redactado por Ramón Esteve Estudio de Arquitectura y Carlos Campos González, prevé una intervención integral sobre el edificio del monasterio para adecuarlo a los nuevos usos culturales. Las obras se licitarán mediante procedimiento abierto y se financiarán con fondos municipales y una subvención nominativa de la Generalitat, que aportará más de tres millones de euros.

El CRAC, que albergará los fondos artísticos y culturales donados por Raimon a Xàtiva, nace con la voluntad de ser un espacio de referencia en el ámbito de la cultura contemporánea, arraigado al territorio pero con vocación internacional. El Ayuntamiento de Xàtiva defiende la importancia de la inversión para la dinamización cultural, educativa y turística de la ciudad.

Los trabajos se licitaron en julio y se dio un largo plazo para que las empresas pudieran preparar sus ofertas, que el consistorio ha recibido este miércoles. El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, se marca el objetivo de que las obras de rehabilitación enSanta Clara puedan iniciarse antes de acabar este año 2025. noticia que posibilita que, antes de que acabe este año.