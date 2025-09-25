Comienzan las obras que triplicarán la capacidad de la depuradora de Barxeta tras 17 años de espera

La Generalitat ha dado comienzo a los trabajos previos de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Barxeta, un proyecto largamente reivindicado en la localidad que se anunció por primera vez en 2008 y que ha ido dilatándose en el tiempo.

La actual Edar, construida en 1993, ha cumplido su ciclo de vida útil, por lo que arrastra deficiencias, se encuentra tecnológicamente desfasada y no depura correctamente. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar) va a desplegar una inversión de 3,3 millones de euros en su reforma integral con el objetivo de erigir una nueva infraesructura que permitirá triplicar la capacidad de las instalaciones.

Así lo ha confirmado este jueves el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en su visita a Barxeta, donde ha subrayado que la nueva Edar, además de ser una "necesidad urgente", es “una obra fundamental para garantizar el bienestar de la población y la salud del entorno natural”.

La nueva depuradora será una instalación de última generación, con capacidad para depurar hasta 600 m³/día, el triple que la anterior, y permitirá tratar las aguas residuales “de forma mucho más eficiente y con un mayor rendimiento”, ha incidido el conseller.

Según ha destacado Martínez Mus, el proyecto “es un paso decisivo hacia un futuro más limpio y sostenible para Barxeta, ya que renovamos la infraestructura, garantizamos la salud pública y la protección del medio ambiente para la actual población y las próximas generaciones”.

La instalación se encargará de la gestión integral de los lodos y dispondrá de un emisario terrestre que modificará el punto de vertido, mejorando la calidad del agua devuelta al medio natural. De la misma forma, se instalará un filtro de carbono para evitar molestias derivadas de los olores de la actividad.

El plazo de ejecución de la obra se estima en 16 meses. Para no interrumpir el servicio de depuración durante la construcción, se instalará una planta provisional compacta y modular, que posteriormente podrá ser reutilizada en otras obras. Los trabajos previos han comenzado esta semana y la obra se iniciará en octubre.

Colaboración municipal

El titular de Medio Ambiente ha querido resalar la colaboración y los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de Barxeta, que ha cedido los terrenos, y han permitido que “podamos avanzar con este proyecto que transformará la infraestructura de saneamiento del municipio”.

El alcalde de Barxeta, José Vicente Torregrosa, ha indicado que esta depuradora supone “un avance muy importante, porque la intalación que tenemos se queda obsoleta y con esta nueva se conseguirá una depuración de aguas que cumpla los parámetros medioambientales”.