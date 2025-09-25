Cacerolada en Xàtiva en favor de Palestina: "No es una guerra, es un genocidio"

Más de 100 personas han participado en la cacerolada convocada por la plataforma de la Costera contra el genocidio de Gaza que ha tenido lugar a las siete de la tarde de hoy junto a l'Aixopluc, el monumento que recuerda el bombardeo de 1939 de la aviación italiana sobre la estación de trenes de Xàtiva.

Pucheros, tapas metálicas, pitos, cazos... los presentes han utilizado todo tipo de artilugios del día a día para hacer el mayor ruido posible y protestar sobre lo que está ocurriendo en Palestina. Tras diez minutos de ruido, un portavoz de la plataforma ha hecho uso de un megáfono para explicar las razones de la convocatoria: "Hemos hecho esta convocatoria de urgencia porque la situación es insoportable. Todos estamos viendo lo que pasa, cada día hay centenares de asesinatos, asesinatos impunes que comete el estado de Israel", ha comentado.

"Todo está ocurriendo con la complicidad de los Estados Unidos y el silencio de la comunidad internacional. Es un plan de exterminio desarrollado desde hace años que se ha intensificado en los últimos dos años. Hemos venido aquí a hacer todo el ruido posible. A protestar por el genocidio que se está produciendo", ha proseguido.

También ha agradecido el esfuerzo de la gente que integra la flotilla humanitaria: "Están intentando actuar ante un bloque de hace años. Se está haciendo algo, pero estamos llegando muy tarde", ha expuesto.

A su vez, ha recordado que el próximo 3 de octubre se ha convocado una manifestación en la Plaça de la Bassa: "Será el momento de volver a salir a la calle". Una vez finalizada, los presentes han coreado un canto común: "No es una guerra, es un genocidio".

La cita ha sido convocada por una plataforma que ya suma quince entidades en la comarca de la Costera.