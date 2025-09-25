Desahucian a un enfermo de cáncer con contrato en una finca embargada de Llocnou d'en Fenollet

Es una situación límite. Juan Ramón Ferre Tormo tiene 69 años de edad y el año pasado superó un cáncer de próstata -ya había sufrido uno de páncreas- que lo obliga a vivir con una sonda. Desde hace cinco años vive alquilado en una finca embargada, que está emplazada en Llocnou d’en Fenollet.

Suscribió un contrato con una constructora, pero la propiedad fue adquirida después por una empresa vinculada a una entidad bancaria y especializada en la gestión de activos inmobiliarios tóxicos. El próximo 18 de noviembre será desahuciado de la vivienda en la que mora. Debe 5.570 euros del alquiler a los actuales propietarios y ha recibido una demanda que le apremia a pagar dicho dinero y abandonar el piso: «Dejé de pagar porque no sabía a quién hacerlo tras conocer los problemas de la constructora. Ahora, tengo adjudicada una plaza en una residencia pública, ya que tramitaron la petición entre los Servicios Sociales del hospital Lluís Alcanyís y el Ayuntamiento de Llocnou cuando estuve hospitalizado. Sin embargo, aún no sé nada, nadie me ha dicho nada. Mi abogado me ha comentado que no se puede hacer nada, que no merece la pena presentar un recurso en este caso».

Juan Ramón Ferre Tormo, ayer en el piso del que será deshauciado junto con la demanda que le han enviado. / Perales Iborra

Viviendas «okupadas»

La promoción fue adquirida por la citada empresa radicada en Almería y parece ser que en otras escaleras hay moradores que han ocupado viviendas de forma ilegal:«Yo tengo contacto con las personas que viven en mi escalera, aquí no hay problemas de ningún tipo, pero creo que sí hay gente que ha entrado en pisos y no tienen contrato legal. Creo que el 18 es la fecha anunciada para los desahucios de todos nosotros».

«Yo pagaba 250 euros, luego lo han actualizado a 262. Lo que ocurrió es como hubo un desfalco en la constructora no sabía a quién pagar. Me dan diez días para irme y me piden la deuda total, que no tengo. He pasado dos cánceres. No sé cuando entraré en la residencia. Necesitaría, al menos, quedarme hasta entonces. Yo amueblé el piso y puse aire acondicionado, por ejemplo. A ver, lo ideal para mí es vivir aquí, yo me apaño, quiero seguir pagando el alquiler. No me niego a pagar. Solamente tengo una pensión. Sin embargo, creo que no puedo quedarme», declaró.

«Yo estoy legal, pero hay gente que no. Yo, al menos, firmé un contrato. Creo que el 18 de noviembre nos tirarán a todos», prosiguió el damnificado.

Bloque de pisos con amenaza de desahucio en Llocnou d'en Fenollet. / Perales Iborra

Solo hace falta acercarse hasta Llocnou para confirmar que la situación afecta al bloque entero. Los timbres exteriores no funcionan y en la fachada se aprecian desperfectos, además de trastos en las dependencias comunes. Ayer, por ejemplo, un halcón descansaba al sol en uno de los balcones de los pisos de arriba.

La amenaza del desahucio planea sobre los inquilinos desde 2022. Los afectados defienden que no se les comunicó de forma adecuada la subrogación de los derechos del arrendador ni el nuevo número de cuenta al que tenían que pagar las mensualidades después del cambio de propiedad. Ha sido un proceso largo. De años.

Juan Ramón recibió una carta el pasado 1 de julio de la empresa Cimentado2 Gestión e Inversiones S. A. U en el que se informa de la actualización de la renta de su piso, subiendo hasta los 262,65 euros. Es una vivienda en buen estado, con varias estancias. Sin embargo, el 18 de noviembre está anunciado su desahucio. Si nadie lo para.