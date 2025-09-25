La diputación lleva el urbanismo con mirada de género a la Vall, la Safor, la Canal y la Costera

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha iniciado este jueves en Albaida la ruta comarcal para acercar al personal técnico de los ayuntamientos la guía de perspectiva de género asociada al Pla Obert, una herramienta “muy útil para mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades, con una mirada valiente, honesta e innovadora”. Enguix ha estado acompañada por la arquitecta urbanista Inés Novella, coautora de la guía, con quien ha explicado a representantes de municipios de la Vall d’Albaida, la Canal, la Costera y la Safor los detalles de un documento que “aborda el diseño urbano desde una perspectiva feminista e integradora”.

En la sala Cinema Odeón de Albaida, decenas de alcaldes, alcaldesas, técnicos y técnicas de las comarcas centrales se han dado cita para conocer de primera mano la nueva herramienta impulsada por las áreas de Cooperación e Igualdad que dirige Enguix, cuyo objetivo es “ofrecer nuevos recursos para transformar los pueblos y ciudades, porque las políticas públicas no son neutras y tenemos la capacidad y la oportunidad de que tengan un impacto real en la vida de las personas”. “Podemos proteger a las personas que habitan nuestros pueblos o invisibilizarlas, y tenemos claro que queremos hacer lo primero, de la mano de los responsables y el personal técnico de los ayuntamientos”, ha manifestado Enguix.

‘Urbanismo con perspectiva de género’ está disponible, en formato en línea, para los ayuntamientos y mancomunidades que solicitan sus proyectos al Pla Obert. A través del enlace https://www.dival.es/sites/default/files/GUIA-URBANISMO-CON-PERSPECTIVA-DE-GENERO_cast.pdf , el documento ofrece una serie de recomendaciones y buenas prácticas para “superar la visión productivista de los municipios y emprender actuaciones que atiendan las necesidades del cuidado de menores, personas dependientes y la gente mayor; que faciliten los desplazamientos a pie; y que fomenten el uso seguro e inclusivo de los espacios públicos”.

Inés Novella, coautora de la guía junto a la directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid, Inés Sánchez de Madariaga, ha explicado que el urbanismo con perspectiva de género “es el que tiene en cuenta la vida cotidiana en toda su diversidad, en especial las necesidades básicas de las personas con dependencia y los grupos con menos autonomía y recursos, entre los que encontramos la infancia, la adolescencia, las personas mayores y las que tienen necesidades especiales y requieren de cuidados, generalmente a cargo de las mujeres”. Novella ha destacado el impacto que está teniendo la guía desde su puesta en marcha, ya que el Gobierno vasco, referente en políticas de igualdad, ha mostrado ya su interés en la iniciativa de la Diputación.

Buenas prácticas

Una plaza inclusiva y destinada a la infancia; un servicio de transporte rural que se adapta a la movilidad de las mujeres; el refuerzo de la seguridad en el túnel de acceso a una estación de ferrocarril con una adecuada iluminación y cámaras de vigilancia 24 horas; un parque inundable que atiende las necesidades de personas con distinta edad y capacidades… Son ejemplos de buenas prácticas que recoge la guía, al igual que otros proyectos que parten de las comarcas que este jueves han participado en la jornada convocada por la vicepresidenta primera.

Nos quedamos con el parque urbano inundable que encontramos en Ontinyent y que lleva el nombre de las Mamàs Belgues. La arquitecta Anna Sanchis ha explicado en primera persona este ejemplo de buenas prácticas en cuanto a la aplicación del urbanismo feminista. La responsable del proyecto ha aportado los detalles de “un espacio verde de más de 4.000 metros cuadrados a la orilla del Clariano, con actividades al aire libre para todas las edades y cuyo diseño es compatible con las crecidas del río”. Un ejemplo de perspectiva de género frente a cambios y catástrofes climáticas, como la dana que inundó el barrio de la Canterería en 2019.

La guía impulsada por la Diputación, vinculada a su gran programa inversor, recoge otros casos de proyectos que tienen en cuenta esa visión de género que busca la habitabilidad y la seguridad de los espacios. En la provincia, encontramos la renovación del centro de salud de El Genovés, que ha mejorado la accesibilidad, la seguridad y la versatilidad de las instalaciones; y la mejora de la iluminación en el núcleo urbano de Vallada, que ha dejado de ser una zona particularmente insegura en horario nocturno. La alcaldesa de este municipio de la Costera, Mª José Tortosa, ha estado presente en la jornada de Albaida.

Decenas de alcaldes y alcaldesas

La vicepresidenta Natàlia Enguix ha agradecido a los responsables locales la “gran participación que ha tenido la jornada de Albaida. Es importante que haya una implicación por parte de los municipios a la hora de transformar el concepto de urbanismo y han demostrado que podemos contar con ellas y con ellos, al igual que el personal técnico”. Una veintena de alcaldes y alcaldesas de la Vall d’Albaida han acudido a la cita, que ha contado con representación de Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bellús, Benigànim, Benissoda, Benisuera, Bufali, Carricola, Castelló de Rugat, Guadassèquies, Montitxelvo, Ràfol de Salem, El Palomar, la Pobla del Duc, Bocairent, Salem, Sempere y Ontinyent.

La vecina comarca de la Costera ha contado con representantes de L’Alcúdia de Crespins, la Font de la Figuera, Llanera de Ranes, Llocnou d’En Fenollet, la Llosa de Ranes, Xàtiva, Rotglà i Corberà, Vallada y Cerdà, que ha participado en el encuentro con su alcalde y presidente de la Mancomunidad de la Costera-Canal, José Luis Gijón. Además, la Canal de Navarrés ha estado representada por personal de Bicorp y Chella. Por último, siete ayuntamientos de la Safor han acudido a la jornada técnica: Alfauir, Almoines, Beniflà, la Font d’en Carrós, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar y Simat de la Valldigna.

Las buenas prácticas de la guía impulsada por la Diputación también recorren la geografía nacional, con ejemplos como la plaza d’En baró de Santa Coloma de Gramenet, un espacio inclusivo destinado principalmente a la infancia; o la plaza de las Mujeres de Soria, un espacio simbólico que da visibilidad a las mujeres de la ciudad y al movimiento feminista. En el ámbito internacional, la guía recoge el servicio de transporte a demanda implantado en los municipios de Burgenland (Austria), un servicio flexible que presta especial atención a la movilidad de las mujeres; y el nuevo túnel de acceso a la estación de ferrocarril de la localidad sueca de Umeå, con una potente iluminación y cámaras de vigilancia que funcionan las 24 horas.

La arquitecta Inés Novella ha explicado que las recomendaciones y buenas prácticas de la guía “pueden aplicarse a cualquier municipio, sea cual sea su tamaño y los recursos de los que disponga, ya que es una cuestión de perspectiva para mejorar la utilidad de los trabajos y la calidad y habitabilidad de los espacios”.