El Eset Ontinet encara la recta final de la pretemporada

El último test de preparación, antes del inicio de la competición, para la Eset Ontinet masculino tendrá lugar este próximo domingo. El equipo de de la Vall d'Albaida cerrará la pretemporada en el pabellón Fernando Rubio, recibiendo al CB Tavernes Blanques.

Será el punto final para una temporada intensa. El último domingo, día 21, los de Ontinyent viajaban al barrio valenciano de Benimaclet para enfrentarse al Picken Claret. El encuentro amistoso finalizaba por un 95-104 a favor del Eset Ontinet. Solo tres días después, este miércoles, 24, el equipo del Ontinyent Club de Baloncesto volvía a disputar un partido amistoso. En esta ocasión a casa, en el pabellón Fernando Rubio del colegio La Concepción de Ontinyent, donde recibían al CB l'Horta Godella. A pesar de que el rival dominó el encuentro, lo Eset no bajó los brazos y el partido se decidió en los últimos segundos, con opciones para ambos equipos. Finalmente, los locales perdían por 62-66.

Ahora, este domingo, día 28, el Eset Ontinet tendrá una nueva oportunidad para brindar una victoria a su afición. Será a las 18.30 horas, cuando el CB Tavernes Blanques devolverá la visita a los ontinyentins. Hay que recordar que los de Sama ya se enfrentaron a su rival el reciente día 17, cuando ganaron por 55-67.

XXV CUMPLEAÑOS

El sábado, el Ontinyent Club de Baloncesto clausuraba las celebraciones del 25 cumpleaños desde su fundación oficial con una matinal deportiva y una comida.

La jornada empezó en el pabellón Fernando Rubio con una serie de partidos amistosos entre equipos de la escuela del club y del club Nou Bàsquet Xàtiva. La instalación deportiva sirvió también como punto de encuentro, donde se unieron los jugadores del primer equipo, los equipos de la escuela de baloncesto del club y exentrenadores, exdirectivos y exjugadores y exjugadoras que han pasado por el club en estos 25 años.

La fiesta continuó en Casa Seguí con una comida en el cual participaron un centenar de personas. Antes, fue el turno de las intervenciones del regidor de Deportes del Ayuntamiento de Ontinyent, Ferran Gandia; el presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, Salvador Fabregat, quien entregó un obsequio al club por su cumpleaños; el exdirectivo y fundador del club, Jordi Soler; y el presidente de la entidad, Gonzalo Gandia. También se contó con la presencia del jefe de estudios del colegio La Concepció, Franjo Maiquez y del regidor de Cultura y Juventud, Àlex Borrell.