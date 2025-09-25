Fallece en Xàtiva el histórico abogado y exconcejal Luis Bonora

El mundo de la abogacía ha perdido a uno de sus grandes referentes en Xàtiva. Luis Bonora Navarro ha fallecido a los 89 años de edad. Su funeral se ha oficiado a mediodía de este jueves en la Seu.

El fallecido forma parte de una generación de históricos abogados muy conocidos con despacho en la capital de la Costea, junto a José Díez, Francisco Soler, Miguel Benavent, José Gutiérrez-Ridocci o Miguel Mira Manzanaro.

Pero la huella que ha dejado Bonora trasciende con creces de su actividad estrictamente profesional, puesto que también se implicó en otros ámbitos de la vida pública y, en el plano personal, se granjeó el cariño de mucha gente por su trato cercano, amable y servicial. En 1995 se convirtió en el primer y único concejal que ha tenido Unión Valenciana en el Ayuntamiento de Xàtiva. Solo estuvo cuatro años en la primera línea política, durante el primer mandato de Alfonso Rus como alcalde, con cuyo equipo de gobierno colaboró en diversos frentes, como la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El abogado fue regidor de Derechos y Propiedades, una delegación innovadora que acabó desapareciendo del organigrama del consistorio y al frente de la cual se erigía en una suerte de custodio de las escrituras de propiedad municipales. Su gestión se caracterizó por actualizar y dar vida a este ámbito gris. En 1999 no repitió como cabeza de lista y, sin él, Unión Valenciana dejó de tener representación en el Ayuntamiento de Xàtiva.

Optó a presidir el Olímpic y el Valencia CF

Luis Bonora también ha tenido una fuerte vinculación con el ámbito deportivo. En 1985 fue precandidato a la presidencia del Valencia CF tras el descenso y la presidencia accidental de Pedro Cortés, lo que le granjeó cierta notoriedad. Finalmente, sin embargo, el cargo fue ocupado por Arturo Tuzón sin necesidad de pasar por las urnas, puesto que sus dos rivales, José Barrachina y el propio Bonora, terminaron retirándose antes de la asamblea.

El letrado setabense también se presentó en dos ocasiones a la presidencia del Club Deportivo Olímpic, en 1988 y 1991, cuando el equipo militaba en 2ªB, pero perdió ambas elecciones.

Luis Bonora tenía su despacho en la Albereda de Xàtiva, si bien también ejerció durante un tiempo en la ciudad de València. Entre los muchísimos juicios a los que asistió, probablemente el que más fama le reportó fue el macroproceso judicial que se celebró en 1987 tras los daños provocados por la rotura de la presa de Tous, en el que ejerció como una de las acusaciones particulares, representando a un grupo de damnificados.

Esposo de Maria Vicenta Simeon Ferriols, Luis Bonora tenía cuatro hijos: Pepa, María Jesús, Marisa y Mayte. En 2014 recibió una placa de reconocimiento por su "entrega y dedicación" de manos del comisario de la Policía Nacional de Xàtiva.