L'Alcúdia de Crespins legalizará 56 chalés sin red de alcantarillado a cambio de mejoras

El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins ha presentado a la Generalitat para su aprobación tres planes especiales de minimización de impactos que permitirán legalizar 56 viviendas unifamiliares aisladas repartidas en tres sectores residenciales diseminados de la población (Corcot-1, Corcot-2 y La Válvula).

Todas las viviendas incluidas en el procedimiento llevan construidas más de una década en suelo no urbanizable y carecen de una red de evacuación y depuración de aguas residuales. Muchas tampoco disponen de agua potable ni de alumbrado público ni de puntos de recogida de residuos propios. Además, algunas residencias se inscriben en zonas afectadas por el riesgo de inundación. Los diferentes programas diseñados plantean la ejecución de una serie de obras y mejoras cuyo coste deberá correr a cargo de los propietarios de las viviendas con el objetivo de regularizar su situación y, al mismo tiempo, resolver los problemas ambientales y urbanísticos derivados de su implantación en ámbitos rurales.

El Plan Epecial del Corcot-1 abarca un total de 11 viviendas aisladas que ocupan 29.444 m2 de suelo. Estos chalés no disponen de servicios públicos básicos y los caminos de la zona están deteriorados, erosionados y sin pavimentar. Según el borrador del programa, previsiblemente todos los inmuebles estarían vertiendo las aguas residuales directamente a través de fosas sépticas filtrantes al suelo, con la correspondiente contaminación de los acuíferos.

Vista área de chalés a regularizar. / Levante-EMV

Dada la gran distancia existente entre esta pequeña agrupación de viviendas y la red de saneamiento del municipio, el plan aboga por la instalación de un foso con filtro biológico para cada vivienda que gestione las aguas residuales generadas antes de verterlas al Barranco del Corcot. El bajo volumen de vertidos no recomienda la instalación de una depuradora propia por los costes y el impacto de las perforaciones que requeriría esta obra.

La distancia con la red de agua potable también hace inviable su conexión, por lo que los vecinos deberán seguir haciendo uso de garrafas.

En el Corcot-1, el documento contempla además la mejora de los pavimentos de los caminos, la instalación de señalización o la ejecución de una plataforma única con un firme adecuado para el paso de vehículos y peatones. También se plantea impulsar un sistema de drenaje que evite erosiones excesivas o acumulación de aguas pluviales en momentos críticos. Igualmente, se considera conveniente habilitar farolas en puntos singulares, dado que no existe alumbrado público en el ámbito, y se proponen una serie de medidas para mejorar la integración paisajística de los inmuebles. El compendio de medidas incluidas en el borrador del Plan se presupuesta en 182.288 euros a sufragar en cuotas por los propietarios.

36 viviendas en la Válvula

Respecto al área Corcot-2, que incluye 9 viviendas, se diseñan soluciones similares en cuanto al saneamiento y a la mejora de caminos, si bien en este caso sí que se plantea la posibilidad de conectar las viviendas de la zona con la red municipal de agua potable, lo que requeriría la instalación de un grupo de presión para impulsar hasta las cotas más altas el agua ante la falta de presión suficiente. La particularidad de esta agrupación es que está afectada por el riesgo de inundación del Barranc del Soldat, por lo que deberían articulares medidas específicas para reducir este peligro, como la ejecución de colectores o canales. Por otra parte, se propone la instalación de faroles LED con tecnología fotovoltaica. El presupuesto de minimización de impactos en esta zona asciende a 119.846 euros.

El Plan Especial del sector La Válvula, por su parte, abarca 36 viviendas y una superficie de 6,46 hectáreas. Esta zona también está afectada por el riesgo de inundación, aunque el mismo se considera bajo, por lo que solo se proponen medidas de adecuación de las edificaciones en las nuevas licencias de obra, junto con la aprobación de un Plan de Autoprotección para prevenir el peligro. La mayoría de estas residencias sí que cuentan con agua potable, aunque se trata de una instalación precaria que comparten todas ellas y que debería ser mejorada. El documento también plantea la necesidad de ejecutar obras de acondicionamiento en los caminos del ámbito. En La Válvula sí que se considera viable la instalación de una red de alcantarillado conectada a la red municipal para la mayoría de las casas.

En todos los sectores también se propone habilitar puntos de recogida de residuos.