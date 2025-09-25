Un mural en las afueras de Xàtiva para cerrar el año Estellés

Los vecinos de Xàtiva y los visitantes de la ciudad que durante los últimos días hayan paseado por los alrededores del IES Simarró seguramente se habrán topado con grupos de escolares que participan en la creación de un mural de grandes dimensiones en homenaje a Vicent Andrés Estellés. La composición mide 12 metros de ancho por 2,75 metros de alto y ha sido concebida por los artistas locales Alfredo Paro y Rafa Morata. Pardo ha atendido a Levante-EMV y ha explicado el origen de la iniciativa: "Propusimos el proyecto al Ayuntamiento y nos dieron el 'ok'. Junto a nosotros están participando estudiantes de diferentes centros escolares. Es todo pintado a mano. Hemos querido incluir diferentes referencias al libro que Estellés dedicó a la ciudad y a diferentes enclaves como el monument als Maulets. El espectador también se encontrará con la Font del Lleó, el Collar de la Coloma o conexiones a poemas estellesianos y versos como 'seràs l'ocell i seràs la bandera'...".

Pardo también ha comentado que los primeros diseños se plasmaron sobre la pared el viernes 19 de septiembre: "Aunque el trabajo de verdad comenzó el pasado lunes. Mañana, viernes 26, tiene que estar todo acabado".

Junto a Pardo y Morata, en la concepción del mural han participado escolares de los centros educativos La Inmaculada, Taquígraf Martí, Jacinto Castañeda, Gozalbes Vera y Martínez Bellver, además de usuarios de Aspromivise.

Cabe recordar que el pasado viernes 19 de septiembre Xàtiva acogió el preestreno del documental "Seràs per sempre", que rinde tributó a Vicent Andrés Estellés.