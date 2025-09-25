Ontinyent colgará la bandera palestina del antiguo ayuntamiento

El Ayuntamiento de Ontinyent aprobó este miércoles dos mociones contra el genocidio en la Franja de Gaza que fueron defendidas por el PSPV y Compromís. Una de ellas, impulsada por la Plataforma 'La Vall d'Albaida per Palestina', contempla, entre otras medidas, colgar la bandera palestina del balcón del consistorio como acción simbólica contra el genocidio.

La moción, que condena la masacre, muestra su solidaridad a las familias sometidas a los bombardeos e insta al gobierno de Israel a cesar toda acción militar contra la población civil y a frenar el bloqueo de la ayuda humanitaria, no concilió el consenso de todas las fuerzas políticas del consistorio, puesto que el PP y Vox votaron en contra.

La propuesta también muestra su apoyo a las medidas de embargo y boicot aprobadas por el Gobierno y emplaza a la Generalitat, a la diputación y al propio ayuntamiento a adoptar medidas concretas "para hacer frente al genocidio", destinando recursos a la cooperación, la concienciación, la solidaridad y el apoyo a las organizaciones que ayudan en Gaza.

El portavoz de Vox en Ontinyent, Andrés Navalón, comenzó su intervención condenando "de forma rotunda" el ataque de Hamás de hace dos años, el cual -dijo- "ha derivado en una situación grave" y en un "sufrimiento intolerable" de la población civil. Navalón aseguró que Israel inició su ofensiva "partiendo del derecho a la defensa" y, aunque admitió como "desmesurada en muchos casos" su respuesta militar, que ha causado la muerte de decenas de miles de niños y provocado la hambruna, evitó votar la moción a favor argumentando que los acuerdos adoptados "exceden las competencias municipales". También dijo que lo de Gaza no es un genocidio porque Israel "no quiere exterminar a la población, sino expulsarla" y por ello, según este, "avisa antes de atacar", pese al bloqueo de los corredores humanitarios.

Desde el PP defendieron su voto en contra indicando que no se habían aceptado sus enmiendas, apelando al "consenso y unidad ante un drama que afecta a todo el mundo" y afirmando que la condena del genocidio se "utiliza como instrumento electoral para alimentar la polarización" y "se fuerza a la ciudadanía a escoger bandos en una realidad compleja", pese a que los populares se mostraron de acuerdo con buena parte del contenido del documento.

"No podemos quedarnos pasivos"

La regidora de Compromís Mª Àngels Moreno calificó de inaceptables las enmiendas del PP y recordó que la moción había sido presentada por la Plataforma "La Vall d'Albaida per Palestina". "Los derechos humanos son competencias de todos y exigirlos es labor de las administraciones", recalcó. "Nada justifica este ataque. No pueden haber excusas, es una relación desigual y no existe precedente contemporáneo más feroz que este", zanjó.

Natàlia Enguix, portavoz de Ens Uneix, condenó rotundamente el genocidio del pueblo de Gaza. "No podemos callar ni quedarnos pasivos y no actuar: no podemos ser cómplices y exigimos el respesto de los derechos humanos, el cese de los bombardeos, la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones y que los responsables respondan ante los tribunales internacionales". Enguix aseguró que Israel "pretende el exterminio de toda la población gazatí". Para teniente de alcalde y vicepresidenta de la diputación, votar en contra de la moción es "marcar equidistancia en un problema que afecta a la población mundial". Enguix acusó a Vox de "no defender la paz, la justicia y los derechos humanos" y de "deshumanizar a las personas con discursos contra la población migrante, las mujeres o la comunidad LGTBIQ". Defienden el pensamiento único y eso tiene un hombre, es lo que se sufrió en Europa hace muchos años, lo que no queremos que vuelva a pasar y lo que vive Palestina: un pensamiento único que quiere aniquilar a la población que no piensa como ellos".