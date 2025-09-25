Ontinyent triplica las ayudas al arrendamiento de naves y locales de nueva actividad

El Ayuntamiento de Ontinyent ha triplicado la dotación económica inicial prevista en las ayudas municipales al arrendamiento de naves y locales de nueva actividad, y abre este viernes una convocatoria extraordinaria de las mismas, ante "la elevada demanda registrada". La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explicaba que “se trata de unas ayudas que el Ayuntamiento ofrece para apoyar a la actividad económica local. La convocatoria de este año, que se abrió del 1 al 15 de julio, registró más de una docena de solicitudes, el que ha motivado este aumento de la partida presupuestaria porque nadie se quede fuera y también dar opción a que se añadan nuevas empresas”.

La regidora explicaba que las ayudas "están planteadas especialmente para fomentar la implantación de establecimientos en el centro histórico y la continuidad de actividades preexistentes con nuevos titulares, evitando el cierre y la proliferación de locales vacíos. También se quiere dinamizar la actividad empresarial en los polígonos industriales, ayudante a los nuevos emprendedores que inician una actividad mediante la cofinanciación de los costes de alquiler durante la fase inicial de funcionamiento de la empresa".

Así, según se expone en las bases, publicadas al Boletín Oficial de la Provincia de València, los locales situados en el centro histórico pueden tener ayudas de hasta el 75%; los situados en los polígonos industriales de hasta el 50%; y los ubicados al resto del caso urbano de hasta el 25%, en todos los casos con un máximo de 2.000 euros por beneficiario en 12 mensualidades. Los gastos subvencionables tendrán que estar realizadas desde el 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.

En la valoración para otorgar las ayudas también aportarán más puntos la ubicación en el Centro Histórico (50 puntos), por encima de los Polígonos Industriales (30) y el resto del casco urbano (20 puntos). El nuevo plazo para presentar las solicitudes será del 26 de septiembre al 10 de octubre de 2025, las bases completas se podrán consultado en la web municipal www.ontinyent.es.

Natàlia Enguix añadía que "las empresas tienen a su alcance otras ayudas como las bonificaciones del IBI para crear puestos de trabajo indefinidos; las ayudas para la elaboración de catálogos y la participación en ferias, así como otras posibilidades de las que se pueden informar al departamento de Promoción Económica”, recordaba.