Tercera concentración en Ontinyent por la Herencia Nadal: "Hay demasiado silencio sobre el testamento"
Los participantes en la protesta vuelven a pedir el cumplimiento íntegro de las últimas voluntades de María Nadal, que legó una fortuna de 23 millones de euros para fines religiosos y sociales en la ciudad
Un grupo de fieles y vecinos de Ontinyent volvió a concentrarse este miércoles en la Plaza Santo Domingo para reclamar el cumplimiento íntegro del millonario testamento que la "senyoreta" María Nadal dejó en herencia para fines religiosos y sociales a la localidad en la que falleció en 1978.
Ha pasado casi medio siglo y los convocantes de esta modesta pero incómoda e insistente protesta -que se repite desde hace tres años y que ayer reunió a una docena de personas- exponen que a la ciudad apenas ha llegado una ínfima parte de los 23 millones de euros que se calcula que fueron legados por la hija del exalcalde José Nadal y de la esteponera Isabel Guerrero, fruto de una fortuna familiar y de la ausencia de descendencia de María Nadal y sus dos hermanos. Los fondos debían repartirse en un 20% para la parroquia de Santa María, un 10% para Cáritas y un 10% para la Casa de Ejercicios Espirituales de la ermita de Santa Anna.
Aunque, a lo largo de los últimos años, se han financiado diversas obras y actividades con el dinero de la familia Nadal, los manifestantes lo consideran insuficiente. Este miércoles llevaron a la calle sus reivindicaciones sosteniendo una pancarta en la que se leía un mensaje claro: "La Herencia Nadal es dinero para su Ontinyent".
El organizador de esta tercera concentración, el escritor solidario Rafael Belda, leyó un manifiesto en el que criticó que existe "demasiado silencio y oscuridad en el testamento y son más de 40 años sin cumplirse". "Nuestra misión como ciudadanos es reclamar que se cumpla el testamento de la señora María Nadal", añadió Belda, que expuso la intención de concertar una reunión con el Arzobispado de Valencia -responsable de gestionar los fondos- a la que acudirían un grupo de vecinos "responsables y bien preparados" con el objetivo de tratar de arrojar luz sobre la gestión de la Herencia Nadal.
