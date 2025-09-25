Tres medios aéreos participan en la extinción de un incendio forestal en Carrícola

Esta tarde se ha declarado un incendio forestal en una zona de tierras de cultivo emplazada en la localidad de Carrícola, un pequeño pueblo de la comarca de la Vall d'Albaida cuya población no alcanza el centenar de habitantes. Así, los primeros avisos se han registrado sobre las cinco de la tarde.

En un primer momento, los servicios de Emergencias han movilizado una unidad de bomberos forestales con autobomba, dos dotaciones del Consorci de Bombers, un medio aéreo, un coordinador forestal, un agente medioambiental y una unidad de prevención de incendios.

La evolución del siniestro ha causado que se ampliaran los medios movilizados. La última actualización publicada por fuentes oficiales apunta a que sobre el terreno tres unidades forestales de la Generalitat, dos autobombas, dos dotaciones del Consorci de Bombers, tres medios aéreos -uno de ellos helitransportado-, un coordinador forestal, un agente medioambiental y una unidad de prevención de incendios.

Luego, se ha incorporado otra unidad de bomberos forestales con autobomba y cuatro brigadas forestales.

Desde hace tiempo, entre las comarcas de la Vall d'Albaida y la Costera se han sucedido diferentes incendios en zonas similares: espacios de campos de cultivo en desuso. Algunos ayuntamientos, como el de Barxeta, ya han pedido explicaciones para intentar entrar en las causas de esta sucesión de incendios similares.