"El 70 % de las estudiantes de medicina son mujeres. Aún no se nota a nivel profesional, pero habrá un cambio generacional"

L'Albereda de Xàtiva ha acogido hoy la segunda edición de la Feria de Emergencias de Xàtiva, una iniciativa que ha congregado a un importante número de estudiantes de las ramas de Medicina de las facultades de València. Hasta cuatro autobuses repletos de jóvenes han llegado desde la capital del Túria. Los visitantes han podido observar diferentes demostraciones relacionadas con el sector. Así, mientras en una carpa te podían sacar sangre para confirmar tu grupo sanguíneo mediante el uso de reactivos, en otra te enseñaban los movimientos a realizar en una correcto maniobra de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

El grupo Tedax de la Guardia Civil de la Provincia de València y el Consorci de Bombers también han coordinado diversas demostraciones. En el primer de los casos, se podía observar material especializado. El cabo Juan Moreno ha explicado que "lo que vamos a enseñar son una parte de los procedimientos, como los hacemos. La gente ha de saber que trabajamos casi siempre a distancia". El Consorci de Bombers, por su parte, ha preparado en un tráiler una simulación del cuarto de humos que usan para prepararse. Escolares de diferentes centros se han equipado para vivir la experiencia de un profesional en la extinción de incendios.

Una constante en todas las carpas relacionadas con carreras de Medicina era la mayoritaria presencia femenina: este tipo de estudios congregan a más mujeres que hombres. Consultada al respecto, Amparo Ruiz, decana de la Facultad de Medicina y Odontología ha confirmado que en la actualidad el 70 % de las estudiantes son mujeres: "En Medicina, Odontología y Enfermería, tenemos hasta un 75 % de mujeres. Es la realidad. Todo ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Antes, eran poquitos y hombres cuando entraban a prepararse en la facultada de medicina. Pero ahora es diferente. Creo que las mujeres tenemos una sensibilidad especial para atender al paciente, mientras que los hombres se van más a las ingenierías. En la Politècnica está invertido el porcentaje".

"Tenemos empatía con el paciente, con el ciudadano. Es lo que hay. Además, creo que las mujeres en general son más maduras que los hombres a estas edades, a la hora de elegir, y eligen Medicina. También suelen tener notas más altas, la nota de corte suele ser alta. También hay hombres, pero muchas más mujeres", expresó.

"Aún no se ha traducido a nivel profesional. No es un proceso fácil. En este momento no hay más médicas ni doctoras en los hospitales, porque venimos de antes, cuando había más hombres en las facultades. Hay médicos en activo hasta los 65 años o, incluso, 70 años. Ahora, poco a poco se está invirtiendo. En el futuro habrá trabajando en los hospitales más mujeres que hombres, claramente", finalizó la decana.

Todas las fotos de la II edición de la Feria de Emergencias de Xàtiva / Perales Iborra

"Han pasado muchas cosas que requieren que estemos preparados"

En el turno de parlamentos, tanto el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, como la concejal de Seguridad Xelo Angulo han apuntado a los recientes acontecimientos que han confirmado que las administraciones públicas apuesten por los servicios de Emergencias: "Desde la primera edición de la Feria a la segunda hemos sufrido una dana y un apagón, por ejemplo, además de varios incendios este verano. Es más necesario que nunca estar preparados antes las Emergencias", explicaban.

Rafa Valor, intendente de la Policía Local de Xàtiva, ha agradecido el trabajo de todos los cuerpos de seguridad.