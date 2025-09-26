Adif proyecta la renovación integral de la estación de Xàtiva y sus accesos ante la llegada del AVE

Este jueves tuvo lugar en el Ayuntamiento de Xàtiva una reunión de trabajo con representantes de Adif para abordar las actuaciones previstas en la estación y su entorno con motivo de la llegada del AVE a la ciudad. En el encuentro participaron el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la concejala de Movilidad Susana Gomar y el personal técnico de este departamento; mientras que por parte de Adif estuvieron presentes el Subdirector Territorial Este, Juan Cano Martínez, y la Subdirectora de Coordinación de Proyectos Singulares y Calidad de la Arquitectura, Elena Múgica de la Morena.

Adif confirmó que ya dispone de un proyecto de renovación integral de la estación que incluirá nuevas rotulaciones, accesos diferenciados para Cercanías y para el AVE, así como una importante actuación en la plaza para mejorar la accesibilidad y la funcionalidad. Además, con la entrada en servicio de la alta velocidad, la gestión de la estación pasará a ser competencia de Adif .

Por otra parte, también se acordó trabajar de manera conjunta en la reordenación de la actividad y del flujo de personas, vehículos privados, taxis y autobuses que confluyen en la plaza de la estación, y se puso sobre la mesa la necesidad de integrar en este proceso la estación de autobuses, con el fin de garantizar la intermodalidad y facilitar las conexiones con otros medios de transporte, así como la continuidad del carril bici.

Entre las conclusiones del encuentro destaca la voluntad compartida de repensar el espacio de la plaza de la estación para que sea lo más cómodo y organizado posible, teniendo en cuenta que se trata de un punto neurálgico del tráfico en la ciudad. También se abordó la creación de nuevos aparcamientos que den respuesta al aumento previsto de pasajeros, ya que actualmente la cifra se sitúa en cerca de 1,5 millones de desplazamientos anuales, que con la llegada del AVE podrían incrementarse en medio millón más hasta superar los 2 millones.

Evitar el colapso

«Con la llegada de la alta velocidad a finales del año que viene o principios de 2027 se incrementarán de manera notable los pasajeros en nuestra estación y por eso es necesario empezar el proceso de trabajo con ADIF para reordenar todo aquel espacio y repensar cómo debe organizarse toda la zona», ha expresado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, quien ha remarcado que «también planteamos la necesaria conexión Adif entre la estación de trenes y la estación de autobuses y la ampliación del número de plazas de aparcamiento en esa zona para evitar el colapso». Cerdà también ha insistido en que «es importante que trabajemos desde ahora para prever las mejores soluciones posibles para que la llegada del AVE sea una oportunidad de crecimiento para esta ciudad y no un obstáculo».

El Ayuntamiento de Xàtiva presentará en breve una propuesta de reordenación del espacio y antes de que finalice el año tendrá lugar una nueva reunión con ADIF para seguir avanzando en los trabajos.