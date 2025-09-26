El aficionado debe volver a la Murta

Nico Cabanes quiere jugar en Tercera RFEF y hacerlo con el Olímpic. Álex Vaquero quiere cerrar la temporada de su vuelta también con un ascenso. Así se han expresado los dos retornados al club esta temporada, uno todavía con mucho camino por delante, el otro buscando un buen final a su carrera como jugador.

Lo expresado por los dos jugadores coincide, creo, con lo que quieren todos y cada uno de los componentes del club. Al menos, en el objetivo, convergen

El que haya iniciado así esta columna tiene un motivo: lo que piensa un aficionado no presente en La Murta.

Me lo contó uno de mis compañeros de grada: un conocido le aseguró que no iba a bajar a La Murta hasta que el Olímpic no jugara en la Tercera RFEF.

Por supuesto que respeto su decisión, pero no deja de darme algo de pena y también rabia.

Pena porque si otros piensan igual que él lo del ascenso se puede quedar en anhelo colectivo; rabia porque si otros piensan como él de poco sirve el esfuerzo de los demás.

Volvemos a jugar en casa. Si ganamos este domingo serán seis de seis, hay “buen rollo”, “dos titulares por puesto”, se juega bien, jugadores “nuevos” que están ilusionando y veteranos que están en muy buen momento… hay muchos alicientes y motivos para acudir a los partidos.

Solo falta que ese aficionado, que sin duda lo es porque sigue, comenta y sabe del Olímpic, deje de serlo a distancia y vuelva a la Murta. Solo entre todos se puede conseguir el ascenso, el que “lo han los demás” no creo que nos sirva. ¡Nos vemos este domingo!