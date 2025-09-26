El Atzeneta busca cambiar la dinámica de resultados en su visita al Torrellano

Cuarta jornada en Tercera Federación y empiezan a aparecer ciertas urgencias para los equipos de la Vall d’Albaida. Por una parte, el Ontinyent 1931 no acaba de convencer y suma un punto de nueve posibles. El Atzeneta transmite buenas sensaciones, en cambio los números no acompañan, con tres de nueve puntos disputados.

El conjunto de Fran Giménez visita el sábado a las 17:30 horas al Athletic Club Torrellano. El partido estará dirigido por Mariano Esteban López, asistido en las bandas por Adrián García Guerrero y José Romero Pérez. El Atzeneta empezó la temporada ganando a domicilio contra el Hércules “B” (0-3). Las siguientes dos jornadas las jugó en casa, donde cosechó dos derrotas: Atlético Saguntino (1-2) y Atlético Levante (0-1). A pesar de las derrotas en casa, las sensaciones del conjunto “taronja” son positivas, siendo un equipo que genera ocasiones de gol y concede muy pocas, pero el acierto de los rivales los penaliza mucho. Los del Regit están pendientes de recuperar a dos jugadores que pueden ser claves en el devenir de la temporada: Erik y Savall.

El conjunto ilicitano de Torrellano, en las últimas temporadas, ha sufrido para conseguir la salvación, pero en la presente campaña ha arrancado como uno de los equipos más en forma de la competición. Ganó en la primera jornada frente al Ontinyent 1931 (0-1), ganó en la segunda contra el Castellonense (2-0) y empató la semana pasada en su visita al Hércules “B” (2-2). El conjunto de José Manuel Más cuenta con un hándicap a favor: su campo, un terreno de juego de césped natural que actualmente no se encuentra en las mejores condiciones. El Atzeneta, durante la semana, ha realizado alguna sesión de entrenamiento sobre superficie natural. Además, el Torrellano se ha reforzado bien y entre las incorporaciones destaca el “Toro” Acuña, jugador que ha pasado por equipos como Cádiz, Mallorca o Girona, entre otros. Partido complicado para el Atzeneta, que tiene la necesidad de sumar de tres después de dos derrotas consecutivas.

La jornada de sábado la cerrará, a las 19:30 horas, el duelo entre Ontinyent 1931 y Jove Español, que acoge la ciudad deportiva de Sant Vicent del Raspeig. La contienda estará dirigida por Óscar Agulló Moreno, asistido en las bandas por David Ángel Martí Gran y Alberto Romero Quiles. Los de Roberto Bas no acaban de encontrarse cómodos en este inicio de temporada. El equipo suma dos derrotas y un empate: Torrellano (0-1), Recambios Colón (0-0) y Roda (1-2). Los “blanc-i-negres” la pasada semana consiguieron, a pesar de la derrota, encontrar el camino del gol, y esta semana necesitan la victoria para ganar confianza.

El rival es el Jove Español, un equipo que se hace muy fuerte en casa y que destaca por ser un bloque muy compacto y correoso. En las tres primeras jornadas de liga ha conseguido una victoria, un empate y una derrota: Crevillente (1-1), ganó a La Nucía (2-1) y perdió contra Villarreal “C” (4-0). Para esta jornada será baja por sanción Kerke. El conjunto de Esteban García, más allá de ser un equipo bien armado defensivamente, cuenta en sus filas con el delantero Montejo, quien anotó la pasada campaña trece goles. Duelo complicado para los de la capital de la Vall d’Albaida, que buscan con urgencia conseguir buenas sensaciones que se traduzcan en la primera victoria de la temporada.