Los bomberos de Xàtiva convocan una carrera solidaria

Ya están abiertas las inscripciones para la “10 K Bomberos Xàtiva”, la carrera solidaria impulsada por la Asociación de Bomberos de Xàtiva y que cuenta con el apoyo del Consorcio de Bomberos de València y la Diputación de València. Con el lema de “Corre por una buena causa”, esta carrera tendrá lugar el 1 de febrero de 2026.

El objetivo de la asociación es destinar a la Fundación Pequeño Deseo parte del dinero recaudado en las inscripciones, así como el llamado dorsal solidario, que tanto público como corredores y aficionados en general, participan o no en la carrera, podrán adquirir durante los próximos meses y el mismo día del evento. La Fundación Pequeño Deseo está destinada a proporcionar apoyo anímico a los niños y adolescentes que están pasando una enfermedad grave, aportando positividad al periodo del tratamiento y ayudándoles a cumplir sus deseos de manera personalizada. Con esta fundación, la Asociación de Bomberos de Xàtiva ya ha realizado otras acciones previas en el ámbito hospitalario.

En cuanto a la carrera, se trata de un recorrido urbano rápido y llano en Xàtiva, que combina la vocación deportiva, la solidaridad y la difusión de la tarea de los bomberos. En este sentido, además del resto de deportistas y ciudadanos solidarios, los propios bomberos correrán la carrera equipados con trajes de intervención y casco. El Consorcio y la Diputación colaboran aportando recursos humanos y materiales, obsequios y apoyo logístico, entre otros, que hacen posible el desarrollo de este evento.

Para hacer realidad la carrera contribuyen varias entidades públicas y privadas, entre ellas el Ayuntamiento de Xàtiva, la Mancomunidad La Costera-Canal, varias organizaciones deportivas y entidades privadas. Un importante esfuerzo en que las diversas instituciones, colectivos y empresas sumarán su participación a esta causa en la que correr se convierte en el gesto más solidario.