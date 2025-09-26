El CD Olímpic recibe en la Murta al Xàbia

El CD Olímpic recibe este domingo (17:00 h) en La Murta al Xàbia, en partido correspondiente a tercera jornada de la Lliga Comunitat.

El técnico José Manuel Rueda ha valorado la semana de trabajo y la situación de la plantilla en la previa. Sobre las novedades médicas, ha apuntado que Francesc ha empezado a entrenar con el grupo “la verdad es que hay que ir un poquito con precaución con él. Emilio también ha hecho prácticamente todo el entreno con el equipo. Bueno, en principio ahora mismo sigue Raúl fuera y ya está”. Y sobre el once inicial ha señalado: “Y por supuesto que el 11 ya lo veremos… hasta el domingo pueden cambiar muchas cosas”.

En el capítulo ofensivo, con únicamente dos goles marcados, Rueda ha remarcado que: “Al final el fútbol muchas veces tiene estas cosas. El problema sería… cuando no creamos ocasiones. El otro día, por ejemplo, creamos bastantes ocasiones. Lo que pasa es que no las pudimos materializar. Yo creo que ese es el camino ahora mismo” y ha añadido: “sí, siempre hay cosas que corregir. El fútbol al final no es nunca perfecto… cuando ya ves el partido repetido siempre hay cosas que se pueden mejorar”.

Acerca del rival, el entrenador ha descrito: “es un rival que en aspectos deportivos se parece mucho a nosotros. Luego tiene jugadores como Fofo, por ejemplo, que le dan ese salto de calidad al equipo” y ha recordado que “fue compañero mío en la Ponferradina”. Ha añadido que el contrario “quiere tener valor, quiere crear situaciones de superioridad por fuera también. Y yo creo que puede ser un partido bastante atractivo”, reservándose el plan de juego: “El domingo ya lo veremos… No te puedo dar tan poca pista”.

Sobre el reto en La Murta, Rueda ha subrayado: “sabes que vienen aquí a jugar a la Murta y todos los equipos que vienen quieren hacer un buen partido y sobre todo llevarse el punto de aquí. Nosotros… vamos a tener que hacer un partido superlativo para poder llevarnos los tres puntos”.

Ha valorado también el impacto de Álex Vaquero: “tanto dentro como fuera del campo, nos iba a aportar algo que prácticamente no lo teníamos… lo que aporta fuera del campo, eso desde el primer día ya lo está haciendo”; y ha detallado el trabajo a balón parado: “Prácticamente la jugada de estrategia de esos se encarga Moreno… el que se encarga del balón parado sobre todo es él”.

La junta directiva del club espera que, tras la victoria en la última jornada ante el Carcaixent (1-0), crezca el número de abonados.