Coeval entrega los premios Sergio Pomar a Vaello Campos y Cofrudeca

La tercera edición de los galardones tuvo también como protagonista a Adela Cortina, que impartió una conferencia sobre "ética de la inteligencia artificial y democracia”

Los preimados, con el presidente de Coeval, el alcalde de Ontinyent, Adela Cortina y el director de Caixa Ontinyent. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Ontinyent

El Centre Cultural Caixa Ontinyent fue el escenario este jueves de la 3.ª edición de los Premios Sergio *Pomar Montahud.

El acto, organizado por la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida (Coeval), contó con la intervención de Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, quien impartió la conferencia “Ética de la inteligencia artificial y democracia”, y fue clausurado por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.

Las empresas premiadas en esta edición fueron Vaello Campos y Cofrudeca.

