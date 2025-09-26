Coeval entrega los premios Sergio Pomar a Vaello Campos y Cofrudeca

El Centre Cultural Caixa Ontinyent fue el escenario este jueves de la 3.ª edición de los Premios Sergio *Pomar Montahud.

El acto, organizado por la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida (Coeval), contó con la intervención de Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, quien impartió la conferencia “Ética de la inteligencia artificial y democracia”, y fue clausurado por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.

Las empresas premiadas en esta edición fueron Vaello Campos y Cofrudeca.