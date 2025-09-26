Colas desde las 5 de la mañana para apuntarse a la piscina cubierta de Xàtiva

No hay piscina para tanta sardina. La apertura del periodo de inscripciones para las distintas actividades que ofrece la piscina cubierta municipal de Les Pereres de Xàtiva ha desatado este viernes una intensa actividad en el polideportivo desde última hora de la madrugada. A las 5 de la mañana ha comenzado a formarse una larga cola de usuarios que buscaban asegurarse plaza en los cursos ofertados en las instalaciones.

El cierre de la piscina cubierta del gimnasio Avanza Fitness -en proceso de reforma tras ser adquirido por otra empresa- ha incrementado notablemente la demanda en los pocos recintos deportivos de interior que existen en la Costera para practicar la natación fuera de la temporada estival.

Las inscripciones presenciales en Les Pereres han dado comienzo este viernes 26 de septiembre a las 8 h, cuando ya habiá gente esperando desde hacía horas. El consistorio señaló que a partir de las 7 horas los usuarios podían acudir para recibir información sobre las actividades de las escuelas deportivas municipales.

Las actividades en la piscina cubierta municipal de Xàtiva darán comienzo el lunes 29 de septiembre y se prolongarán hasta el 30 de mayo. Las instalaciones ofrecen aquagym, un servicio para bebés de 6 meses a 2 años, un curso de iniciación a la natación para menores de 3 a 5 años, dos cursos de perfeccionamiento dirigidos a niños de 6 a 12 años y otras dos actividades de iniciación y perfeccionamiento para personas adultas.

Aunque la matriculación puede realizarse de forma telemática a través de la web del ayuntamiento (www.xativa.es), este viernes la página daba problemas a la hora de darse de alta como usuario para poder inscribirse. Además, muchos usuarios prefieren apuntarse presencialmente. En este caso, deben rellenar y entregar la ficha de inscripción en recepción y abonar la correspondiente tasa haciendo uso de la tarjeta bancaria.

Más turnos

Como informó este diario, el Ayuntamiento de Xàtiva anunció hace unos días la intención de multiplicar exponencialmente los turnos de las actividades que se ofertan en la piscina cubierta de les Pereres ante la previsión de un repunte de nadadores. "En algún caso en el que solo había un turno de mañana y otro de tarde se va a pasar a cinco turnos de mañana y cuatro de tarde", ejemplificó el regidor de Deportes de Xàtiva, Vicent Lluch. Para evitar las quejas de otros años, en esta temporada solo se permite inscribir a tres usuarios por cada persona que acuda presencialmente a apuntarse al recinto. Con anterioridad no había límite.

El cierre tanto de la piscina del Avanza como de la del polideportivo municipal de Ontinyent (por obras de reforma) también está ocasionando problemas para los clubs de natación de la capital de la Vall d'Albaida y de la Costera: el de Ontinyent ha tenido que suspender su actividad y sus competidores se han inscrito en el CN Xàtiva, mientras que los de la capital de la Costera y Canals van a tener que comprimirse al compartir la piscina de les Pereres (de solo 25 metros) con un mayor número de usuarios. El CN La Costera (que el año pasado tuvo a 200 deportistas federados) ha protestado esta semana, puesto que solo podrá disponer de uno de los dos carriles que venía utilizando hasta ahora.