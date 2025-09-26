El Colegio Santa Maria presenta el proyecto educativo-musical "El Gran Show de la Vida"

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y los regidores de Educación y Cultura, Ferran Gandia i Àlex Borrell, han recibido esta mañana a representantes del Colegio Concertado Santa Maria para conocer de primera mano el proyecto “El Gran Show de la Vida”, una iniciativa de gran magnitud que se desarrollará a lo largo de este curso escolar y que ha sido seleccionada dentro de los Premios Fundación La Caixa. El proyecto consiste en la preparación de un musical basado en la adaptación de la película “El gran showman”, con el objetivo de impulsar competencias artísticas y educativas entre el alumnado, a la vez que se trabajan valores como la diversidad y la inclusión. La iniciativa ha sido una de las 50 seleccionadas de entre más de 300 propuestas presentadas a nivel estatal, recibiendo una ayuda económica para su desarrollo.

El alcalde Jorge Rodríguez felicitaba los representantes centro por el impulso de este proyecto y destacaba “la importancia de vincular la educación con la creatividad y la cultura”, añadiendo que “es un orgullo para Ontinyent contar con centros que apuestan por proyectos capaces de ser reconocidos a nivel nacional”. Los regidores de Educación y Cultura coincidían al destacar que “estamos ante un proyecto muy ambicioso, que ha sabido implicar toda la comunidad educativa. Hablamos de una representación que movilizará alrededor de 250 personas, con alumnado desde tercero de Primaria hasta cuarto de ESO, y también profesorado, exalumnos y voluntariado. Además, el proyecto no se limita al espectáculo en si, sino que incluye formación paralela para el profesorado, cosa que le da un valor añadido”.

El director del centro, Andrés Navalón, y el maestro de música, Roberto Esteve, han detallado al alcalde y al regidor el proceso que los ha llevado a crear este musical, explicando que “vimos la oportunidad de participar en la convocatoria de*EduCaixa y preparamos un proyecto completo que integraba tanto el aspecto artístico como el pedagógico, y después de muchos meses de trabajo, ha llegado la satisfacción de ser seleccionados”. Los responsables del centro han explicado también que “El Gran Show de la Vida” se representará en Ontinyent en el mes de noviembre, con fecha todavía para confirmar, y que se dará a conocer a través de las redes sociales. La representación contará con un trabajo elaborado de puesta en escena, vestuario y libreto, con la implicación directa del profesorado y con vocación de ofrecer una experiencia cultural de calidad.