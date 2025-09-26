La cuna del arroz al horno en Xàtiva cumple tres cuartos de siglo

Es uno de los referentes del panorama gastronómico de Xàtiva. El restaurante Casa La Abuela cumple tres cuartos de siglo de historia sirviendo comida a setabenses y visitantes. Y lo hace gozando de una buena salud, siendo conocido como una de las cunas del «arrós al forn» en la ciudad.

Fundado en 1950 por María Pastor y Manuel Reig -procedentes de la Vall d’Albaida-, hoy en día es su hijo Pepe quién lleva las riendas del establecimiento. «Soy el CEO, como se dice ahora», comentó ayer a Levante-EMV. En la gerencia está apoyado por Ricardo Reig: la tercera generación familiar se ha involucrado en el negocio. Casa La Abuela siempre ha mantenido el mismo emplazamiento en la calle de la Reina.

«Mis padres lo compraron en el año 50. Ya había un negocio y cambiaron el nombre. Entonces, no era un restaurante, era una taberna», explica el actual responsable mientras señala a las imágenes antiguas de blanco y negro que cuelgan en las paredes y retratan la historia del local. «Yo soy el más pequeño entre mis hermanos, todos pasaron por aquí. Tengo 76 años y aún aguanto. Lo haré mientras esté bien. Y ahora lo estoy, me encuentro muy cómodo en el restaurante», expone.

El local ha sufrido en estos 75 años diferentes reformas. En la década de los años 80 apostaron por la actual estética, que recuerda a una casa valenciana de toda la vida. «Yo no nací aquí, nací en Albaida, pero puedo decir que siempre he estado aquí», comentó.

«Hoy por hoy el negocio sigue vivo, aunque hemos pasado épocas malas. Ahora, sobre todo en invierno, los fines de semana se nos llena. Viene mucha gente fuera. Podemos llegar a servir hasta 90 raciones de ‘arrós al forn’, que es lo que más nos piden. Hay días que en todas las mesas hay raciones de este plato», apunta Reig.

«Creo que el ‘arrós al forn’ ha sufrido un boom desde hace quince años, aunque tenemos otros platos en la carta. La gente lo pide», explica el responsable del local. Actualmente, la plantilla de Casa La Abuela cuenta con siete profesionales, más los refuerzos del fin de semana.

«Ahora hay faena, no me puedo quejar. Pero hemos tenido épocas malas. La pandemia fue una de ellas. Y antes, en 2008, la crisis se llevó por delante el salón de banquetes que teníamos, pero aquí pudimos aguantar», argumenta Pepe Reig.

«Tenemos varios comedores. Podemos servir a un máximo de entre ochenta y noventa personas, según la configuración de las mesas», explica Pepe. El local se fue ampliando conforme pasaban los años:«Yo he vivido aquí, era el principio. Hasta que la familia pudo comprar un piso. Han sido 75 años y no sé cuantos quedarán. Eso ya es cuestión de quién coja el relevo. Ahora, aguanto. Me podría haber jubilado, pero estoy muy bien aquí. De momento, abro yo y cierro yo el restaurante», apuntó.

En el restaurante se sirven almuerzos y servicio de comida cuatro días a la semana. Los miércoles se cierra. Y el servicio de cenas solo se mantiene sábados y domingos. Consultado sobre el secreto de hacer un buen ‘arrós al forn’, Pepe Reig revela que «no hay ninguno, nosotros mantenemos la receta que le gusta a la gente. No alteramos ni la fórmula ni el sistema de hacer el plato», declara.

Con motivo de los 75 años, Casa La Abuela ha editado una revista conmemorativa, que repartirá entre sus clientes.