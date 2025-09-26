Montaverner rinde homenaje a los donantes de sangre

El Ayuntamiento de Montaverner celebró ayer jueves un emotivo homenaje en el Salón de Plenos para reconocer públicamente a 45 vecinos y vecinas del municipio que han realizado más de 15 donaciones de sangre a lo largo de los años.

El acto fue presidido por el alcalde, Jorge Boluda, y la concejala de Sanidad, Gloria Soriano, quienes entregaron un reconocimiento a cada uno de los homenajeados como muestra de agradecimiento por su compromiso altruista y solidario.

“Hoy es un día muy importante para todo el pueblo de Montaverner, porque nos reunimos para agradecer vuestra generosidad con quienes más lo necesitan. Cada donación es un regalo de vida que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”, destacó la concejala Gloria Soriano durante su intervención.

La concejala también expresó su gratitud al Dr. Roig, a Miguel, José y Eva, del Centro de Transfusiones, por su constante colaboración, así como al equipo de gobierno municipal, “que ha hecho posible este acto que hemos preparado con mucha ilusión”.

Durante la ceremonia, se puso en valor el gesto desinteresado de los donantes, a quienes se calificó como “héroes anónimos” que forman parte de una cadena de solidaridad que salva vidas y que inspira a otros a seguir su ejemplo.

El alcalde Jorge Boluda cerró el acto reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de la donación de sangre como un valor fundamental de la comunidad montavernina, animando a la ciudadanía a continuar participando activamente en estas campañas.

Con este homenaje, Montaverner no solo reconoce una trayectoria de solidaridad, sino que también envía un mensaje claro: donar sangre es un acto de generosidad que puede cambiar el mundo, una vida a la vez.

El homenaje concluyó con una fotografía de grupo y un pequeño refrigerio para todos los asistentes, en un ambiente de emoción, cercanía y reconocimiento.