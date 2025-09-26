Ontinyent inicia construye 179 nuevos nichos en el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Ontinyent ha iniciado esta semana las obras de construcción de 179 nuevos nichos al cementerio municipal. Se trata de una actuación enmarcada dentro del proyecto de ampliación de espacios que el consistorio está impulsando en este servicio, "con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y garantizar la disponibilidad de sepulturas a corto y medio plazo", según apuntan desde el consistorio de la capital de la Vall d'Albaida.

Según ha explicado el regidor de Territorio, Óscar Borrell, “en los últimos meses hemos estado trabajando con intensidad en la planificación y licitación de este proyecto, porque íbamos un poco justos de espacio y había que actuar con celeridad. Con estos nuevos 179 nichos, podremos cubrir ampliamente la demanda prevista como mínimo para el que resto del año, el 2026 y parte de 2027”. La construcción la lleva a cabo la empresa local Construcciones Francés en el patio número 4 del cementerio municipal, en base al proyecto elaborado por la arquitecta local Silvana Soler, a quien se ha adjudicado la asistencia técnica. Los trabajos, que se han programado para desarrollarse en los próximos meses, darán continuidad a otras actuaciones recientes, como la construcción de 100 columbarios al patio 3 o las inversiones realizadas en la mejora de la red de evacuación.

Borrell destacaba que se trata de una obra “que, más allá del componente técnico, tiene una gran carga humana y social. Se trata de garantizar a las familias un espacio digno y adecuado, y esto exige trabajar adecuadamente, puesto que el cementerio es un servicio esencial que no puede quedar desatendido”. El regidor recordaba que el Ayuntamiento también está desarrollando un proyecto global de ampliación a largo plazo, que contempla previsiones de capacidad para los próximos 200 años, y que se diseña de manera paralela a las actuaciones inmediatas que ahora se están impulsando.