La Pobla del Duc acoge la 18ª edición de su Fira Comercial

La Pobla del Duc acogerá el próximo fin de semana la 18ª edición de su Fira Gastronómica i Comercial, una cita consolidada en el panorama festivo de la Vall d’Albaida.

La cita comenzará el próximo viernes 3 de octubre a las ocho y media de la tarde, con la inauguración, la entrada de los premios Fidelidad y una muestra patchwork.

Luego, será el turno de las actuaciones musicales, protagonizadas por el grupo de danzas «Espart i Veta». La Jove Companyia Màsters Ballet de Ontinyent cerrará la jornada con un espectáculo de baile. El sábado 4 de octubre, el programa comenzará con la ruta ciclopeatonal «Roda la Vall», que visitará los refugios antiaéreos de la población. A las diez de la mañana se coordinará un almuerzo popular y a partir de las once de la mañana habrá una exhibición de volleyball. Dani Miquel y su banda ofrecerán un espectáculo infantil a partir de las doce del mediodía.

Ya por la tarde, a partir de las cinco de la tarde se organizará una degustación de productos, un karaoke, un bingo y una pasarela de moda infantil. La jornada finalizará con los espectáculos musicales «Second coming», «Mi tierra» y «la mejor música de los 90».

Autoridades en la inauguración de la edición 2024 de la Fira de la Pobla del Duc. / Levante-EMV

El domingo 5 de octubre acogerá por la mañana un parque de juegos infantiles y una exhibición ecuestre de monta y doma. A las doce y media se representará la función teatral «la Fada que no volia ser Fada». Ya por la tarde, habrá actividades infantiles, una batukada y un tardeo de baile, entre otras actividades. El acto de clausura comenzar a las 21.30.

Un total de 27 empresas configuran el listado de expositores de este año: Enkuadres. Ka Pilar Detallets, Mes que Xuxes, Filigrana, Carnisseria Fina, Jamones el Extremeño, Idees i Esports (Mª Carmen B), Thermomix, Viscoform, Cooperativa Vinícola de Quatretonda, Mel Silverio Quatretonda, Finca la Garrofera, Pastelería Serra, Xurrero de Castelló, Centre de Imatge i Salut Capilar, Bisuteria i Joguers Loureds Picuasi, Juguetes y golosinas Pedro Aguilar, la Cigüeña, Sogar Puertas Metálicas, L. Enrique Males Travez -Bisutería en oro y plata, Boutique infantil ‘Le Petit Marguerite’, Macu Exclusive - Moda i Complements, Pizzeria la Goleta, Ágora, Divelec Solutions SL, Artesnía Étnic Mercedes Chaquipaz y Luis Enrique Maldonado Bisutería y Complementos.