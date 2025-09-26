Xàtiva baja el precio de los vados hasta un 33% a la mayoría de usuarios

La comisión informativa de Hacienda y Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Xàtiva ha conocido esta mañana el nuevo borrador de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio. Estas nuevas ordenanzas deberán ser aprobadas en el pleno municipal.

La principal novedad es la nueva regulación de los vados permanentes que provocará una bajada del impuesto para más del 70% de los usuarios de la ciudad. También se apuesta por impulsar el mercado de los viernes, con una reducción del 70% en la tasa de los puestos.

Por otra parte, la mayor parte de impuestos y tasas municipales se congelan: no suben el IAE, ni el agua, ni el precio de las licencias de obra, ni el alcantarillado, ni las instalaciones deportivas, ni la ORA, ni tampoco las terrazas. El IBI se incrementa en función del IPC y la tarifa de la basura sube 4,5 € para repercutir la amortización de la maquinaria del servicio, pasado un año de la nueva implantación, tal y como obliga la ley.

La nueva ordenanza de vados continúa calculándose por metro lineal, pero con la novedad de que se establecen 6 tramos de precios en función de la categoría de la calle, de manera que el vado en calle de primera categoría pagaría 64,76 € por metro lineal mientras que el vado en calle de sexta categoría pagaría 43,19 € por metro lineal. Además, se introduce un nuevo coeficiente regulador según el número de plazas del aparcamiento al que da acceso el vado, de manera que hay un escalado en el precio a partir de 5 coches en adelante. En la práctica, la nueva regulación de los vados supondrá rebajas en la tasa que se estima beneficiarán a más de un 70% de los usuarios, con bajadas de precio que pueden llegar hasta el 33%. Pagará menos quien menos coches aparque en un mismo vado.

Según el concejal de Hacienda, Ignacio Reig, "hace años que muchos ciudadanos se quejan de que una vivienda particular pague lo mismo que una gran superficie comercial por metro lineal de vado. Por tanto, hemos diseñado una nueva ordenanza, en la que la mayoría de vados, cerca del 70% de la ciudad, pagarán menos, ya que bajará el precio por metro y eso se compensará con 5 que hacen un uso más intensivo del derecho de vado”. Reig explica que "se trata de aplicar una progresividad a nuestras tasas e intentar que el ciudadano pague lo menos posible". En este caso, cabe recordar que el hecho imponible está determinado por la existencia de aprovecahmientos de la vía pública, tales como la entrada de vehículos a través de la acera o de cualquier otro espacio de dominio público local en las propiedades particulares, las reservas en la vía pública para aparcamiento o la reserva de espacios en las vías o terrenos de uso público para carga o descarga.

Otra de las novedades fiscales persigue apoyar la actividad comercial en el mercado tradicional de los viernes, mediante una rebaja de la tasa sobre los puestos de venta. La nueva ordenanza contempla una reducción del 70% en esta tasa, que pasa de 23 a 7 €. La tasa para los puestos del mercado de los martes se mantiene en 23 €.

El IBI sube un 2,7%

La mayor parte de impuestos y tasas municipales se mantendrán congelados de cara al próximo ejercicio, lo que supone que la ciudadanía no verá incrementados conceptos habituales como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el recibo del agua, el precio de las licencias de obra, el servicio de alcantarillado, la tasa de uso de las instalaciones deportivas municipales, el estacionamiento regulado (ORA) ni tampoco las tasas correspondientes a la ocupación de vía pública o las terrazas. Esta medida busca aliviar la carga fiscal de vecinos, vecinas y comercios en un contexto marcado por la contención económica, reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad financiera y la estabilidad de la economía local.

Las nuevas ordenanzas fiscales sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles introducen la actualización de este impuesto en función del Índice de Precios al Consumo (IPC), situado en un 2,7%, pasando de un tipo de gravamen del 0,67% al 0,688%, ya se trate de bienes de naturaleza urbana o de naturaleza rústica. El tipo diferencial también pasará del 0,87% al 0,893%. No hay modificaciones en el régimen de bonificaciones de que pueden beneficiarse las personas contribuyentes, ya que se mantienen igual respecto al año pasado.

La tarifa correspondiente al servicio de recogida de residuos en domicilios experimentará un incremento de 4,5 euros, actualización que responde a la necesidad de repercutir la amortización de la nueva maquinaria incorporada al servicio. La tarifa general pasa de 60,9 € a 65,59 €. El resto de tarifas se incrementarán en igual porcentaje, un 7,5%. Esta revisión se produce un año después de la implantación del servicio y se realiza en cumplimiento del marco legal vigente, que establece la obligación de ajustar las tasas municipales para cubrir los costes reales del servicio prestado.