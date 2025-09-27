Más de 2.600 personas visitan palacios de Xàtiva gracias al programa Open House València

Más de 2.600 personas -2.615 concretamente al cierre de esta edición- se registraron en la página web que permitía contar con el código QR necesario para acceder a los siete emplazamientos arquitectónicos de Xàtiva que se pueden visitar durante el presente fin de semana gracias al programa Open House València; donde Xàtiva ha sido ciudad invitada.

Así, los usuarios registrados pudieron conocer la Casa natalicia de Alejandro VI, el Palacio del Barón del Sacre-Lliri, la Casa Fenollet, los Baños Árabes, la Casa Santandreu, el Palacio de l’Ardiaca y el Palau de Sant Ramón Bonhivern; algunos de ellos espacios cerrados al público durante el resto del año.

Un grupo de 40 voluntarios atendieron a las visitas, relatando la historia de los edificios y narrando anécdotas y leyendas sobre los mismos.

El arquitecto Pablo Camarasa, uno de los coordinadores de la cita y guía en los itinerarios, atendió ayer a Levante-EMV y se mostró satisfecho con los resultados de la iniciativa: "La gente está muy interesada, para nosotros es una alegría muy grande que la respuesta sea tan buena. Hoy hemos tenido 2.615 personas inscritas, 1.224 en las primeras horas. Los números hablan por sí solos. Es un todo un éxito, creo que la afluencia de gente demuestra el interés que hay por el patrimonio arquitectónico. En este caso hablamos de Xàtiva, pero creo que es una sensación global".

"Hablamos de emplazamientos que no se pueden visitar en otras circunstancias en muchos casos. Quiero agradecer a todos los propietarios de estos palacios -tanto los que participan como los que no- que mantengan sus propiedades. Sin ellos, sin su esfuerzo, este programa no sería posible. El hecho de verlos es una suerte para todos", ha apostillado Camarasa.