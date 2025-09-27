Àngels Mª Navarro accede a la única alcaldía que Compromís gestiona en la Costera

Àngels Mª Navarro ya es la nueva alcaldesa de Novetlé. El salón de plenos de la localidad de la Costera ha acogido hoy la investidura de la nueva primera edil. Una cita histórica, ya que hace 42 años que el PSOE gobierna en la localidad. Cabe retrotraerse a junio de 1982 para encontrar un ejecutivo municipal que no esté encabezado por un dirigente socialista.

La cita estaba fijada para las doce del mediodía. Y el salón de plenos se ha quedado pequeño. Ha sido un encuentro corto, de apenas 30 minutos de duración. Un trámite para dar cumplimento al pacto alcanzado en las últimas elecciones municipales. Rafael Vila (PSPV) ha gobernado en el primer ecuador de la legislatura. Y ahora, los socialistas han dado el relevo a Compromís.

La de Novetlé es la única alcaldía que la formación nacionalista gestiona en la comarca de la Costera durante la presente legislatura. La nueva alcaldesa ha contado con el apoyo de varios dirigentes del partido. Así, hasta el Ayuntamiento se han acercado el síndic Joan Baldovi, la diputada en el Congreso Àgueda Micó, el diputado en les Corts Jesús Pla y el diputado provincial Josep Antonio Riera; además de muchos otros cargos y simpatizantes de la comarca.

Àngel María Navarro, nueva alcaldesa de Novetlé. / Perales Iborra

Tras el protocolario inicio de sesión, el secretario municipal ha explicado los pormenores del relevo en la alcaldía, enumerando las diferentes normativas que regulan este tipo de escenarios. Àngels Mª Navarro ha cosechado cinco votos, siendo la única candidata y logrando mayoría absoluta. Tras jurar el cargo siguiendo la fórmula habitual, ha llegado el turno de los parlamentos.

El ya exalcalde Rafael Vila (PSPV) ha sido el primero en tomar la palabra. Ha reafirmado su convicción de cumplir con el pacto de gobierno: "Aunque Anna Mateu dimitió, hemos mantenido lo acordado. Desde hace 44 años el PSOE ha sido el partido más votado en Novetlé. Yo soy regidor desde el año 1991 y alcalde desde 2015. He intentado trabajar siempre para mejorar la vida de los vecinos. Nunca he tenido ambiciones más allá del Ayuntamiento, de hecho me jubilé en mi plaza de traumatólogo. Cuando gobiernas no siempre se acierta, por ello quiere pedir perdón a todos aquellos a quienes mis decisiones les hayan afectado. Reconozco que ser alcalde ha sido una gran satisfacción, quiero agradecer el apoyo a toda la gente que ha estado conmigo durante estos 34 años".

Vila también se ha referido al genocidio de Gaza: "Creo que es una obligación para todo aquel que empuñe un micrófono". Y ha deseado a la nueva alcaldesa "toda la suerte del mundo".

Luego, la nueva primera edil ha tomado la palabra. Àngels Mª Navarro ha enfatizado su ilusión por acceder al cargo: "Trabajaremos para mejorar la vida de nuestros vecinos, nos hayan votado o no. Hace 10 años comenzamos la aventura de Compromís en la localidad y hoy estamos aquí. Gobernaremos siguiendo los valores valencianistas, apostando por el ecologismo. la igualdad y la justicia social. Queremos que Novetlé sea un pueblo más vivo, un pueblo donde merezca la pena vivir. Vamos a responder a todos los retos que se nos planteen. Es tiempo de trabajar".

Navarro también ha pedido un minuto de silencio por el genocidio de Gaza y ha agradecido el trabajo de todos sus predecesores: "No quiero olvidarme de mi equipo y de mi familia. Mis hijos me han dado ánimos a su manera y mi padre -al que perdí hace poco- me ayudará allí donde esté".