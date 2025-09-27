Colocan otra gran bandera de Palestina en la Penya Roja de Xàtiva: "Stop Genozide"

Un grupo de escaladores de la comarca de la Costera ha colgado hoy una nueva bandera del estado palestino en la montaña de la Penya Roja de Xàtiva. La acción reivindicativa ha tenido lugar sobre las 10 de la mañana y se suma a una anterior que tuvo lugar el pasado sábado 13 de septiembre. Así, los activistas han desplegado una gran enseña con los colores palestinos -mide dos metros de ancho y seis de largo- que han fijado sobre la roca. A su lado descansa una gran pancarta con un contundente mensaje: "Stop Genozide".

Consultados por Levante-EMV, los participantes en la protesta han explicado que quieren visibilizar lo que está ocurriendo en Palestina: "No es fácil subir hasta aquí, necesitas tener conocimientos de escalada. Hemos venido para mostrar nuestro rechazo contra el genocidio. Se están haciendo acciones y concentraciones a nivel estatal e internacional. Todos queremos visibilizar la situación. Hablamos de miles de personas asesinadas, de un drama. Necesitamos incrementar la presión a nivel internacional, para que se pare el genocidio y se ponga solución. Queremos que se excluya a los israelíes de las competiciones internacionales, como se hizo con Rusia. Hay que acabar con la hipocresía".

"Ante la barbarie que estamos viendo, hemos coordinado una acción para denunciar el genocidio y mostrar la solidaridad con el pueblo palestino por parte del colectivo de escaladores de La Costera. Contamos con el apoyo del BDS y la Plataforma de La Costera Contra el Genocidio en Gaza", han apostillado.

La Plataforma cuenta ya con quince entidades en sus filas y el próximo 15 de octubre se ha convocado una manifestación en la Plaça de la Bassa de Xàtiva a partir de las siete de la tarde.