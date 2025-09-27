Varias familias se quedan sin 'escoleta' con el curso empezado: "Nos han dado 12 horas para apañarnos"

Cuatro familias de l'Alcúdia de Crespins recibieron este martes una notificación del ayuntamiento en la que se les informaba de que sus niños no podían acudir al día siguiente y "hasta nueva orden" a la 'escoleta' infantil Infants, de titularidad municipal pero gestionada por una empresa en régimen de concesión, "ante la advertendencia de una denuncia si se amplía la ratio por aula de niños".

Inicialmente, el centro distribuyó al alumnado con la perspectiva de que la guardería iba a contar con tres aulas de 1 a 2 años ante el aumento de la demanda. Sin embargo, la Conselleria de Educación dejó en suspenso la autorización de una de esas aulas hasta que se realizaran una serie de obras de mejora que obligaron a retrasar una semana el inicio del curso, a principios de septiembre. La acreditación oficial de dicha unidad no ha llegado hasta esta semana, una vez la Inspección Educativa ha comprobado que cumple todos los requisitos.

Esa tercera aula, sin embargo, va a permanecer cerrada, puesto que, según alegan desde la 'escoleta', el plazo para solicitar las ayudas del bono infantil finalizaba el 31 de julio y, por lo tanto, "no hay opción de subvencionarla". Dado que se superaba el límite de la ratio legal de 13 alumnos en las aulas de 1 a 2 años, ha tenido que redistribuirse al alumnado por fechas de nacimiento y se ha dejado en el "limbo" a 4 niños sin plaza.

En esta tesitura, la solución por la que ha optado el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins ha sido presentar una solicitud a la Inspección Educativa para ampliar el cupo de las dos aulas operativas por encima del máximo legal, con la intención de colocar a hasta 15 niños en cada unidad. Esta solución, junto a la incertidumbre existente, ha provocado la protesta y el rechazo de un grupo de madres que el jueves se presentaron en el pleno municipal para pedir explicaciones al consistorio.

La escuela infantil de l'Alcúdia de Crespins. / Levante-EMV

"Subir más la ratio es ilegal. Hay un aula cerrada que se podría abrir si se pone dinero y familias que no han podido ir a trabajar porque de repente les han dicho que no hay sitio para sus niños en la 'escoleta'", señala Jenny Cabrera, que critica que los cambios posteriores al periodo de adaptación han alterado la rutina de los niños, con las molestias que ello conlleva.

Queralt Pinter es otra de las madres afectadas. "El martes nos enviaron una carta diciéndonos que al día siguiente no lleváramos al niño a clase. Nos dieron 12 horas para apañarnos. Por suerte ahora mismo no estoy trabajando, si no no sé que hubiera hecho, porque he ido a otras escoletas de la zona y están a tope", indica a este diario. Dado que en un principio no había sitio en l'Alcúdia de Crespins, Queralt inscribió a su hijo en Canals. Sin embargo, en julio le notificaron que en la primera localidad se iba a abrir una nueva aula de 1 a 2 años tras la petición trasladada por el ayuntamiento a la conselleria, por lo que decidió renunciar a la plaza que tenía asignada. Su hijo llegó a entrar en el periodo de adaptación y ha estado 17 días en el centro. Ahora, de momento, no puede seguir yendo y se ha quedado sin alternativas. "Estamos en un limbo", lamenta.

El aula no se abrirá

Desde la 'escoleta' Infants niegan que exista cualquier tipo de problemática y califican de "habitual" este tipo de reorganizaciones. Aseguran que la nueva aula no se abrirá hasta que se apruebe la subvención el año que viene y fían la entrada de los 4 niños en lista de espera a la autorización por parte de la conselleria del aumento de la ratio de las unidades existentes.

La oposición municipal también ha criticado la situación. Compromís per l'Alcúdia de Crespins presentó este martes un escrito por registro de entrada advirtiendo al ayuntamiento de que el aumento de ratio sin la preceptiva autorización de la Consellería de Educación "supone una vulneración de la normativa vigente, compromete la calidad educativa y puede comportar responsabilidades legales al Ayuntamiento como titular del centro".

Algunas madres ya presentaron diversas quejas e instancias para que se realizara un periodo de adaptación del alumnado en el centro que inicialmente no estaba contemplado. Ahora están dispuestas a recoger firmas y se han puesto en contacto con la conselleria para buscar una solución alternativa a la subida de la ratio.

Este diario contactó ayer con la regidora de Educación y el alcalde de la localidad, pero la primera declinó realizar comentarios y el segundo no atendió a las llamadas.