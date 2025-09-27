Invasión de milpiés en la zona de Horts: "Llevamos meses pidiendo la limpieza de solares"

La comunidad de propietarios de la urbanización Horts de Canals, que abarca 257 viviendas, ha querido manifestar públicamente su "malestar" ante la situación de "abandono" en la que se encuentran varios solares por la falta de limpieza, desbroce y acondicionamiento.

Los residentes han sufrido en los últimos días una "invasión" de milpiés que acceden a las viviendas por los bajos, generando malestar. "Una circunstancia que se ha vuelto habitual cuando se producen episodios de lluvias intensas y que los vecinos atribuyen a la vegetación descuidada, que prolifera descontroladamente en parcelas con mantenimiento deficiente. También denuncian la "proliferación de ratas y cucarachas", que tienen documentada.

Una rata en el patio de una vivienda. / Levante-EMV

La comunidad de propietarios registró un escrito al ayuntamiento el 13 de julio solicitando actuaciones en los solares, pero a fecha de hoy no han recibido respuesta. Julio Martínez, presidenta de la zona de Horts, recalca que el 1 de septiembre contactó telefónicamente con el consistorio para reiterar la petición. "Pago 1.200 euros de IBI al año y tengo servicios tercermundistas", asegura Martínez, , que lamenta la "falta de interés" y la "indefensión" de los vecinos. "Abonamos mucho dinero en contribuciones especiales para hacer la urbanización y estamos dejados de la mano de dios", prosigue el presidente vecinal, que señala que los gusanos "se meten dentro de casa, por la cochera puerta del garaje y campan a sus anchas".

Martínez También critica la inadecuación de los árboles plantados en el ámbito residencial, que "crecen en alcorques insuficientes por su volumen, provocando el levantamiento de aceras y daños estructurales en el pavimento de algunas casas".

La comunidad de vecinos de Horts pide al ayuntamiento "una actuación inmediata y eficaz para garantizar unas condiciones higiénicas adecuadas y evitar mayores perjuicios a los vecinos afectados".

Este diario contactó ayer con el regidor de Medio Ambiente de Canals para recabar su versión, pero no obtuvo respuesta a las llamadas.