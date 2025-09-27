Manuca y el turismo en Xàtiva

Se ha jubilado Manuca García, durante décadas, la primera cara que el visitante veía al entrar en la oficina municipal Tourist Info Xàtiva, en sus comienzos, en la magnífica Botica Artigues del valioso conjunto histórico-artístico setabense. Ha pasado desapercibida, en contraposición a otras jubilaciones de la plantilla municipal, a pesar de su labor destacada en la difusión y promoción de la imagen de la ciudad. Cosas de las afinidades de los gobernantes setabenses que, tal vez, deberían informarse mejor. Entre los años 80 y 90 del siglo XX, cuando desde la Generalitat Valenciana se apostó, en su política turística, por Xàtiva como destacado recurso monumental de la Comunitat Valenciana. Manuca ayudó a canalizar, dentro del proyecto ilusionante de una potente Red Tourist Info de Oficinas de Turismo de la Comunitat Valenciana, las iniciativas que un naciente Institut Turístic Valencia (ITVA), y luego Agència Valenciana del Turisme, impulsaron para la ciudad como la reiluminación ornamental del castillo, en una iniciativa tecnológica avanzada -con los primeros proyectores de baja tensión- de la empresa Philips, la apertura de la propia oficina Tourist Info, de las primeras del interior frente al todopoderoso litoral de sol y playa, la edición de folletos turísticos y posters o la señalización de monumentos, entre otros hitos, en una Xàtiva con un inmenso potencial para ser destino turístico, que recogía el testigo, muchas décadas después, la ilusión y el trabajo de los pioneros de aquella delegación del Patronato Nacional de Turismo que tuvo la ciudad en los años 20.

Pero «los días de vino y rosas» pasaron, como aquel impulso autonómico turístico para Xàtiva. Manuca, formada en la excelencia de la cultura turística del detalle, en la que la calidad, la atención integral, la perspectiva hospitalaria o la fidelización del visitante eran señas de identidad y prestigio nacional de aquella Red Tourist Info autonómica, tuvo entonces que luchar contra todo, y contra todos. Y como se dice coloquialmente, agallas no le faltaron, pero llegó un momento en que la tarea se hizo inasumible, y más desde una Relación de Puestos de Trabajo municipal que nunca lo revalorizo a la altura de sus cometidos y formación. No tuvo suerte con las distintas personas que ocuparon la concejalía de turismo, y tampoco con alcaldes que no se preocuparon, ni por delegar en los mejores y más preparados las competencias municipales turísticas, ni por asumirlas directamente e implicarse en el turismo, como sí hicieron otros municipios que entonces no tenían mayores posibilidades turísticas que la ciudad y hoy son auténticos destinos turísticos de éxito. Desgastaba mucho, día sí y día también, la relación con un sector turístico local, en su mayor parte con carencias de formación especializada, y al que los políticos vendieron el turismo como una oportunidad de negocio particular, lejos de perseguir el objetivo común de mejorar la oferta y colaborar en la dinamización y comercialización, algo que sin duda hubiera beneficiado a toda Xàtiva, generando riqueza y empleo para evitar que el talento joven turístico setabense tuviera que emigrar, como hoy sigue sucediendo, a otros destinos en los que sí se aprecia su valía y competencia, contribuyendo a hacerlos más competitivos.

Hoy el sueño de hacer de Xàtiva el auténtico destino turístico que, incomprensiblemente y a pesar de su atractivo y potencial, aún no es, pierde, laboralmente, a una referente que creyó decididamente en él durante toda su trayectoria profesional. Y pierde, como aspecto importante, difícil de sustituir, su valioso “know how turístico”, ignorantemente obviado durante los últimos años. En el Dia Mundial del Turismo, además, ¡Gracias Manuca, por tu empeño y dedicación en pro de Xàtiva y su imagen turística! n