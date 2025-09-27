Xàtiva celebró el desembarco de Alhucemas

Numerosos medios de comunicación de ámbito nacional han conmemorado recientemente el centenario del desembarco de Alhucemas, acaecido un ocho de septiembre de 1925. Aquel día se dio inicio a una ofensiva militar conjunta de tropas franco-españolas. Consistió en una operación anfibia con cobertura aérea sobre la bahía de Alhucemas, en el norte de la costa de Marruecos, muy cerca de Melilla, coordinada con una ofensiva francesa desde el sur. La colaboración de ambas metrópolis permitió la conquista de Axdir, principal foco de rebeldía de las tribus locales, que puso fin a la sangría de reservistas en el Protectorado de Marruecos. Tras los desastres del Barranco del Lobo y Annual, España conseguía por fin la pacificación del territorio, y de paso vengar a sus muertos.

En la Conferencia de Algeciras de 1906, Marruecos se había convertido en una colonia bajo supervisión francesa y española. Se reconocía la soberanía del Sultán, a cambio de que éste permitiese a hispanos y galos la explotación del territorio. Francia gestionaría la parte más rica de la colonia, mientras que a España se le adjudicaba la más pobre: el Rif. Una región inhóspita, montañosa y poco productiva, con la excepción de alguna explotación minera de cierta relevancia, que solo servía de consuelo para evocar el recuerdo del glorioso imperio perdido tras la guerra de Cuba de 1898.

Biblioteca de familias se suma al recuerdo de la efeméride, narrando alguna de las tribulaciones del regimiento Otumba acantonado en el desamortizado convento de San Francesc, en los tiempos en que funcionó como cuartel militar, hoy bloque residencial e iglesia parroquial. Una guarnición que envió soldados y jóvenes reclutas a hacer la mili a una Melilla hostigada por las fuerzas moras.

Decenas de soldados y mandos del Otumba pasaron por tierras norteafricanas a participar en una guerra horrible, sin sentido, que fue una de las causas del mantenimiento de la primera dictadura militar del siglo XX en la historia de España, muy interesada en no abandonar aquel territorio. Comentaba la prensa de la época, que si Primo de Rivera hubiera dimitido tras la victoria en Alhucemas, no hubiera muerto en el exilio, en la soledad de un hotel de París. Se da también la paradoja, que hace un siglo, los inmigrantes no eran los marroquíes que llegaban a España masivamente legal o ilegalmente para buscar una vida mejor, sino los españoles, obligados muchos de ellos, a cumplir servicio militar bajo fuego enemigo real. Fueron tantos, que hasta se abrió durante años, en la calle Sant Domènech de Xàtiva, una oficina de “sustitución del servicio activo en Africa”, en la que a cambio de una fuerte suma de dinero, un mozo de quintas, se podía librar de la mili, enviando sólo a los que no tuvieran unos cientos de pesetas, para librarse de tan trágico destino.

Fueron décadas de terror donde aún no se sabe cuántos setabenses sirvieron o murieron en aquel infierno de blocaos, guarniciones militares escasas en municiones, víveres, que tenían que defender el territorio de las incursiones de las tribus hostiles, azuzadas por caciques locales como Raisuli o Abdelkrim, encargados de hostigar a los soldados, dedicados a defender infraestructuras. El primer corresponsal de guerra de Xàtiva, fue el periodista Rafael Jordán Jover, que acompañando a soldados del regimiento Otumba, desde su base logística en Tafersit, narraba la aguerrida defensa de las líneas de abastecimiento de Melilla, y solicitaba de su amada Xàtiva, que espiritualmente llegase el manto protector de la “moreneta”, la Verge de la Seo, y que se estableciese alguna relación epistolar de los bravos soldados con jóvenes setabenses, que actuasen como madrinas de guerra, para que endulzasen con cariñosas frases los amargos sinsabores de la campaña, mientras él a través de una crónica mensual, relataba las hazañas del Otumba.

Xàtiva recibió con inusitada alegría la caída de Axdir, el refugio de Abdelkrim, convertido por entonces en el Bin Laden de la época, con la diferencia de que se entregó vivo a los franceses, y murió de viejo. Pero, al menos, para la empresa más conservadora, se acababa con su prestigio, y con la posibilidad que, desde una república independiente del Rif, quisiese llevar de nuevo a España el califato, y convertir el Mediterráneo en un mar de piratas. Los músicos del regimiento Otumba que quedaban por Xàtiva, integrados en la Orquesta Españoleto, dirigida también por el maestro Terol, se dedicaron a interpretar “soldadito español” por las calles de Xàtiva, para celebrar la buena nueva.

Y más alegría recibieron los jóvenes reclutas, al enterarse que, en Alhucemas, sólo habían participado soldados profesionales procedentes de la Legión, y de las tropas regulares. La noticia sólo entristeció a los agentes de sustitución del servicio activo, y a los traficantes de armas, que dejaron de hacer su agosto particular, vendiendo rifles a los insurgentes, ya que ningún español emigraba a Marruecos a trabajar o emprender, dada la hostilidad que la acción de la ocupación militar, había ocasionado entre las tribus rifeñas.

Ante tan grata noticia, los mandos del Otumba decidieron poner fin al eterno duelo ocasionado, por respeto al sufrimiento y las bajas que habían sufrido durante décadas las fuerzas expedicionarias de su Regimiento en las inmediaciones de Melilla, organizando festejos musicales con su banda, para alegrar por fin el día de la Purísima, la Excelsa Patrona del Arma de Infantería, y de paso celebrar la victoria, con conciertos, y apertura del cuartel a la población civil, con el que dar un lavado de imagen al maltrecho prestigio del ejército español, tan lleno de mandos negligentes y corruptos, cuyas miserias había querido tapar la Dictadura, para evitar responsabilidades por la muerte de cientos de miles de reclutas, que jamás tendrían que haber sido enviados a defender posiciones indefendibles. Marruecos fue siempre fuente de inestabilidad para España, cosa que ya vaticinaba la prensa política de hace cien años: “más pronto o más tarde vendrá otro Abdelkrim que nuevamente nos pondrá en jaque, es nuestro sino, la historia se repite. Y así pasó, pero no con musulmanes, sino con militares africanistas.