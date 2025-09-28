Herida una mujer con quemaduras tras incendiarse su vivienda en Ontinyent
La víctima ha sido trasladada al Hospital General de Ontinyent en plena madrugada
Una mujer de 51 años tuvo que ser hospitalizada esta pasada madrugada como consecuencia de las quemaduras sufridas durante el incendio de su vivienda.
Los hechos han tenido lugar en la calle Fontanars dels Alforins de Ontinyent. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió un aviso a las 5:41 horas de la mañana de este domingo al observarse una casa ardiendo. Inmediatamente, se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) hasta el lugar del incendio.
El equipo sanitario desplazado hasta la vivienda ofreció una primera asistencia sobre el terreno a la mujer herida por las quemaduras, que a continuación fue trasladada de urgencia al Hospital de Ontinyent y ha sido ingresada en la UCI.
El origen del incendio está siendo investigado.
