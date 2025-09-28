Estos municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida suspenden las clases por las lluvias

Aunque las dos capitales comarcales mantienen la actividad docente este lunes 29 de septiembre, más de una docena de municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida han comunicado a esta hora la suspensión de las clases por precaución ante la situación de alerta naranja decretada en estas comarcas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, elevada a nivel rojo en otros territorios colindantes de la provincia.

Los ayuntamientos de la Llosa de Ranes, Bellús, Benigànim, l'Alcúdia de Crespins, Canals, l'Olleria, Agullent, Navarrés, Barxeta, Montaverner, Moixent, Albaida, Benicolet o Quatretonda han comunicado este domingo -la mayoría ya entrada la noche- la cancelación de la actividad en todos sus centros docentes, ya sea escuelas infantiles, colegios o institutos.

Lo que sí han hecho todos los consistorios ha sido advertir a los vecinos de que extremen las precauciones en sus desplazamientos y comunicar el cierre de espacios públicos. El Ayuntamiento de Xàtiva ha prohibido el paso a instalaciones deportivas al aire libre, jardines públicos y parques infantiles, a tiempo que ha cerrado el castillo y el acceso por carretera a partir de ese domingo a las 22 horas. El Ayuntamiento de Moixent también ha procedido al cierre de los pasos de barrancos y del río, así como los espacios municipales (parques y jardines, el polideportivo municipal, el cementerio, el Llavador y la zona del "riuet) y la Bastida de les Alcusses.