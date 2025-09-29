Albaida liquida 432.000 euros de dos préstamos pendientes

El Ayuntamiento de Albaida ha liquidado unos 432.000 euros pendientes de dos préstamos que el consistorio había suscrito en legislaturas anteriores. El gobierno municipal del PP que preside Juan Carlos Roses ha destacado la liquidación “anticipada” de los dos préstamos “heredados de antiguos gobiernos, de elevado importe” y defiende que con el saldo de estas dos deudas “logra un ahorro histórico para los vecinos”.

Los populares han celebrado la liquidación de un préstamo del ayuntamiento contratado con el banco BBVA por importe de 2.174.425,97 euros, del que quedaban pendientes 354.257,78 euros, según han indicado desde el gobierno del PP, que señalan que este préstamo “tenía como fecha de finalización el año 2028, y gracias a la gestión económica impulsada por el PP, ha quedado totalmente saldado tres años antes de lo previsto”.

El ejecutivo de Roses defiende “una gestión que genera ahorro real” y asegura que, hasta ahora, el ayuntamiento “destinaba más de 160.000 euros al año para el pago de este préstamo. Con su cancelación anticipada, los vecinos de Albaida se ahorrarán cerca de 30.000 euros en intereses”.

Además del préstamo con el BBVA, el ayuntamiento también ha liquidado otra deuda menor con Caixa Ontinyent, por un importe de 77.832,91 euros, “reforzando así la política de saneamiento financiero del municipio”, remarcan. “Estos recursos podrán invertirse en mejoras para la ciudad y servicios municipales, beneficiando directamente a la ciudadanía”, añaden.

El Partido Popular de Albaida también ha puesto de manifiesto que con esta operación, “el PP demuestra su compromiso de reducir la deuda heredada y garantizar unas cuentas municipales más saneadas. La amortización anticipada contribuye a fortalecer la estabilidad económica del municipio y libera recursos para proyectos locales”. Además, subraya que esta acción “es un ejemplo de buena gestión económica, que permite orientar el dinero público hacia lo que realmente importa: atender a las familias, mejorar infraestructuras y promover nuevas inversiones que eleven la calidad de vida en la ciudad”.

En palabras del alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, “hoy Albaida es más libre y más fuerte gracias a que hemos dejado de pagar intereses innecesarios. Una gestión seria y responsable tiene un impacto directo en el bienestar de nuestros vecinos”.