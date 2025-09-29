La asociación Juristes Valencians reivindica la eliminación de la memoria de Felipe V de la cultura valenciana

La Casa de la Cultura de Xàtiva acogió el pasado jueves una conferencia de Javier Palao, profesor de Historia del Derecho de la Universitat de València, y José Ramón Xirivella, abogado y presidente de Juristes Valencians, en la que reivindicaron la total eliminación de las reminiscencias del decreto de Nova Planta en el corpus jurídico valenciano, y de paso solicitar la defenestración de la figura de Felipe V del callejero urbano. Consideran que evocar su memoria es una forma de ejercer una violencia simbólica que recuerda la injusta abolición dels Furs tras la Guerra de Sucesión, considerada hoy como una afrenta a los derechos del pueblo valenciano a ejercer el autogobierno, utilizando su lengua autóctona.

Asistentes a la conferencia de Juristes Valencians en Xàtiva. / Perales Iborra

Javier Palao presentó la argumentación histórica, y José Ramón Xirivella, la política, evocando las reminiscencias que han quedado sobre la Constitución de 1978, y el maltrecho Estatut d’Autonomia, que continúa sufriendo graves agravios comparativos con los estatutos vasco y catalán, que sí disfrutaron de una total derogación del decreto de Nova Planta, lo que les permitió recuperar buena parte de la ordenación de su derecho civil anterior a 1707, mientras en València nunca se concedió.

Advertido Felipe V por su abuelo Luis XIV de que España era un conjunto de Reinos, con leyes y lenguas diferentes, que nada tenían que ver con la organización jurídica del imperio francés, subió al trono el príncipe borbónico dispuesto a impulsar una política moderada, no pensando, en principio, imponer el absolutismo. El profesor Palao lo definió como un monarca paciente, capaz de soportar la descentralización y que en principio, juró el respeto a los fueros de los Reinos de la Corona de Aragón, menos el de València, a causa del estallido de la Guerra de Sucesión, donde el archiduque Carlos de Austria pensaba disputarle sus derechos dinásticos.

En opinión del primer ponente, la batalla de Almansa vino a cambiarlo todo, y aceleró el proceso de uniformización del territorio peninsular, ante una guerra que ganaba sólo apoyos masivos en la corona catalana y aragonesa, mientras que la mayoría del Reino de Valencia se mostraba harto indiferente, con la excepción de Xàtiva, que se mostró totalmente austracista. Las camarillas castellanas y la presión de Luis XIV hicieron que Felipe V aprovechara la coyuntura para introducir la progresiva centralización, con la introducción de los corregimientos militares, gobernantes castellanos en las instituciones valencianas, o la imposición de tributos extraordinarios, donde la pervivencia de los diferentes fueros iría en función de la voluntad del monarca. Más que a la voluntad de Felipe V, el plan para su derogación vino de la mano del embajador francés Michel-Jean Amelot, que tenía como consejero a Melchor de Macanaz, quienes al final consiguieron del rey la emisión del Decreto de Nova Planta justificado en tres motivos: el delito de rebelión, el derecho de conquista y el deseo de reducir la diversidad de los reinos a la uniformidad de las leyes castellanas.

Unas oscuras intenciones, que venían gestándose desde los tiempos del conde-duque de Olivares, que parece ya había generado la idea de que sólo con una guerra o una revuelta se podría justificar la decisión de la abolición de los fueros por decreto, y aplicar el derecho de conquista, cosa que a su vez no era del todo aplicable en València, dado que la mayoría de la nobleza había sido botifler, y la mayoría del vulgo indiferente a uno u otro monarca, siendo Xàtiva una excepción junto a otras poblaciones que fueron arrasadas por significarse políticamente en uno u otro bando. Por tanto, las razones argüidas para abolir los fueros fueron inexactas, ya que jamás hubo una rebelión generalizada en el Reino de Valencia contra la figura del legítimo rey, como para justificar el derecho de conquista ni la posterior centralización.

En su intervención dedicada a la justificación política, José Xirivella recordó que la constitución de 1978, a pesar de estar avalada por la mayoría de los valencianos, nunca incluyó en su articulado una disposición derogatoria que permitiese la eliminación total de las reminiscencias del Decreto de Nova Planta, y poder recuperar el derecho civil valenciano de la época foral, como sí se reflejó en los estatutos autonómicos vasco y catalán. Agravio extensible, también para el ponente, al campo de la cultura, con el exilio de símbolos tan importantes para los valencianos como la Dama d'Elx o el Llibre del Repartiment, que son resguardados fuera de las fronteras del Reino, o incluso el posicionamiento nada descabellado de Xàtiva como cuarta provincia de València en una nueva ordenación territorial, que ha sido también históricamente desoída, como la defenestración del nombre de Felipe V de todo el callejero urbano valenciano, o no entiende tampoco como Xàtiva, defensora a ultranza dels Furs, no tenga una calle dedicada a Francesc de Vinatea.