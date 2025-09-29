Compromís reclama soluciones a la falta de profesorado en la Escola d'Adults de Canals

Compromís per Canals ha denunciado la falta de profesorado en la Escola d'Adults de la localidad y reclama soluciones al ayuntamiento del PP y a la Conselleria de Educación. La formación valencianista asegura que la EPA "continúa con las aulas cerradas para muchos de sus grupos, a pesar de que las clases estaban previstas para el 15 de septiembre". Señala que actualmente "no está claro cuando podrán empezar, cosa que supone un retraso importante para centenares de personas que habían hecho la matrícula con ilusión y que ven como su derecho a formarse queda en el aire".

Según Compromís, los cursos de valenciano, los grupos de castellano para recién llegados, las clases de informática por la mañana y por la tarde o los grupos para obtener el Graduado en ESO todavía no se han puesto en marcha por la falta de profesorado. Compromís per Canals ha denunciado la situación y ha señalado como responsables tanto a la Conselleria de Educación, dirigida por el popular José Antonio Rovira, como el Ayuntamiento de Canals, gobernado por el PP.

Dídac Egido, regidor de Compromís, manifiesta que "lo que está pasando es muy grave. Hablamos de personas que quieren estudiar, sacarse la ESO y mejorar su vida, y el ayuntamiento del PP no consigue que el gobierno de Mazón nos dé aquello que nos corresponde. De nada sirve que se reúnan o llamen por teléfono a conselleria, si después no obtenemos un resultado concreto, ni siquiera cuando el gobierno de la Generalitat es del mismo signo político que el de Canals. Y si no les hacen caso desde la Generalitat, hace falta que el ayuntamiento dé una respuesta propia inmediata”, ha declarado el regidor.

Para Egido, la situación demuestra una "falta de previsión y de capacidad de negociación efectiva. No podemos consentir que en Canals se cierre una escuela donde estudia tanta gente adulta. Tenemos el mismo derecho que cualquier otro municipio a contar con profesorado suficiente. Si la conselleria y Carlos Mazón no actúan, hay que exigirlo. Y si faltan maestros municipales, hay que buscar soluciones inmediatas. Y esto no es culpa de conselleria: el ayuntamiento y Nacho Mira tienen que poner profesorado inmediatamente. No vale quedarse con los brazos cruzados.”

El regidor de Compromís ha puesto el foco en la dimensión humana del problema: “Yo veo cada año personas que entran en la Escola d'Adults con una esperanza enorme. Personas que no pudieron acabar la ESO en su momento y ahora quieren aprovechar la oportunidad. O familias recién llegadas que saben que aprender castellano y valenciano es clave para vivir y trabajar aquí. Ahora mismo todas esas personas están en casa, esperando.”

Compromís reclama que el PP y el alcalde Nacho Mira asuman su responsabilidad y den una respuesta de manera urgente. “Gestionar es avanzarse a los problemas, y el abandono en cuanto a la Generalitat no tendría que impedir actuar de manera proactiva por parte del ayuntamiento. Al fin y al cabo, le corresponde al alcalde, Nacho Mira, responder por el gobierno municipal y reclamar ante la conselleria del PP lo que corresponde a Canals. Y si no lo consigue, entonces que desde el Ayuntamiento de Canals se encuentre una solución sin conselleria”.