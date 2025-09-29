Enguera suspende los actos del día grande en honor a San Miguel por la alerta de lluvias

La alerta naranja por intensas lluvias ha obligado a suspender los actos festivos al aire libre programados en Enguera con motivo del día grande dedicado al patrón de la localidad, San Miguel.

La parroquia de Enguera ha comunicado que las Eucaristías en honor a San Miguel se realizarán tal como están anunciadas en la hoja parroquial: a las 10 horas en el convento, a las 12 h será la eucaristía solemne cantada por el coro y a las 19.30 h se celebrará la misa en la parroquia.

Sin embargo, este lunes el ayuntamiento ha informado de la cancelación tanto del pasacalle, como de la 'mascletà', las vaquillas, la procesión en homenaje al santo, el castillo de fuegos artificiales y la actuación de la Orquesta La Tribu, todas ellas actividades previstas para hoy.

En el aire quedan de momento los actos del martes 30 de septiembre, día dedicado a la Virgen de Fátima, cuando se programan una mascletà, la procesión y un espectáculo piromusical en la plaza de la Iglesia para poner el broche final a las fiestas patronales, a expensas de cómo evoluciona el temporal. Si el tiempo lo permite, mañana saldrán tanto la imagen de la Virgen de Fátima como la de San Miguel.

La pasada noche del domingo al lunes también se suspendieron las vacas y los toros embolados programados en Enguera debido a la amenaza de lluvias.

El consistorio de Enguera ha rogado a la población que extrema las precauciones y que evite la circulación por ramblas y barrancos inundables debido a la peligrosidad que entraña.