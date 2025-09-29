Fede Cortés se lleva el 31º Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida

El Monasterio del Corpus Christi de Llutxent acogió el viernes por la noche la celebración del 31.º Premio de Literatura Erótica de la Vall d'Albaida, que en esta edición ha reconocido la obra “Lo Paradís de l’Ambre”, del autor Fede Cortés.

El acto ha empezado con un monólogo de apertura y una introducción teatral llena de humor y referencias a la estética de los años 70, que ha marcado el tono de una gala tan literaria como festiva. El escenario se ha transformado en un viaje en el mundo de la música disco, en un montaje fresco y divertido a cargo de Ad libitum, que este año ha cumplido quince años de colaboración con el certamen.

En el momento de los discursos, desde Edicions Bromera, Andrea Bella ha destacado “la valentía y la originalidad de la literatura erótica que impulsa la editorial valenciana, y que cada año encuentra en este premio voces creativas y arriesgadas”. Bella también ha puesto en valor el cuidado de la lengua valenciana en el momento actual.

Un momento de la actuación durante la gala de entrega del premio. / Mancomunitat Vall d'Albaida

La responsable del Área de Cultura de la Mancomunitat de municipios de la Vall d'Albaida, Carolina Mengual, ha añadido que “este premio es un símbolo de diversidad cultural y de creatividad que enriquece toda la comarca”. “Este premio, que nace del deseo y el trabajo de mucha gente que quería convertir en la comarca en un referente, ha conseguido abrirse camino más allá de nuestro territorio”, ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de Llutxent, Xaro Boscà, ha reivindicado “el orgullo que siente Llutxent por acoger un premio único al panorama literario valenciano y consolidado después de más de tres décadas de historia”. Finalmente, el presidente de la Mancomunidad, Ismael Sanvíctor Vidal, ha felicitado al ganador y ha subrayado que “la decisión del jurado ha sido especialmente complicada este año, con dos obras finalistas de gran calidad que han obligado a releer los textos hasta dos veces antes de decantarse por "Lo Paradís de l’Ambre".

Espacio de libertad

Después de la lectura del acta del jurado, las autoridades han hecho entrega del galardón a Fede Cortés, que ha agradecido emocionado el reconocimiento y ha defendido la literatura erótica como espacio de libertad y exploración creativa. “Hay muchos espacios dando voz a otros géneros, como la literatura negra, pero hay que reivindicar la literatura erótica porque con ella encontramos obras tan importantes como Lolita, de Nabokov, o El amante de Lady Chatterley, de Lawrence”, defendió el autor.

Con la proclamación de “Lo Paradís de l’Ambre” como obra ganadora, el premio de Literatura Erótica de la Vall d'Albaida reafirma, un año más, su papel como referente cultural y como una cita imprescindible al calendario literario valenciano.