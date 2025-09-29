Jorge Rodríguez afea a Óscar Puente un comentario sobre Mazón y El Ventorro: "Qué nivel, ministro..."

"¿Ha reservado ya mesa en El Ventorro Mazón?" La pregunta sarcástica que el ministro de Transportes, Óscar Puente, lanzó este domingo en X (antes Twitter) acompañada del aviso rojo por "lluvias torrenciales" decretado por Aemet en la Comunitat Valenciana ha generado un torrente de reacciones, muchas de ellas airadas.

Entre quienes han afeado al ministro su tuit figura el alcalde de Ontinyent y líder de Ens Uneix. Jorge Rodríguez ha respondido a Puente, cuestionando su tono jocoso en un momento de tensión entre la población por la amenaza de las precipitaciones y con la sombra de la mortal dana todavía presente. "Qué nivel, ministro… lamentable", ha escrito Rodríguez en la red social.

El alcalde y presidente de Ens Uneix, que fue expulsado del PSPV por un caso judicial en el que resultó absuelto, ha defendido en sus últimas intervenciones un discurso que llama a los partidos a buscar entendimientos y a tratar de rebajar el clima de polarización existente, en un contexto de desafección política y crecimiento de la ultraderecha en las encuestas.

Rodríguez ha mantenido desde el inicio de la legislatura una relación cordial con Mazón. Ens Uneix gobierna de la mano del PP en la Diputación de Valencia, un acuerdo que incluye la llegada de generosas inversiones de manos de la Generalitat a la Vall d'Albaida.

El alcalde de Ontinyent ya había dicho que el nombramiento de Rebeca Torró como secretaria de Organización del PSOE aleja la posibilidad de llegar a un acuerdo con la izquierda para gobernar en la corporación provincial. Parece que las declaraciones de Puente tampoco ayudan en esa dirección.