El Olímpic encaja la primera derrota de la temporada

El CD Olímpic encajó el domingo su primera derrota del curso en La Murta ante el Xàbia (0-1), que se adelantó en el minuto 12 aprovechando una mala salida de balón: Adrián vio la posición del portero y, desde fuera del área, colocó el balón en la escuadra. Antes y después del 0-1, el Olímpic dispuso de llegadas con cierto peligro, pero el marcador no se movió al descanso. En la reanudación, Rueda movió el banquillo en el minuto 55 con Nico, Iván Francés, Emilio Gil y el guardameta Javi Doménech; los mejores minutos locales llegaron entre los minutos 59 y 63, con opciones para Sergio García y Carles Vidal, varios saques de esquina y un “casi” en el 80’, pero el Xàbia sostuvo la ventaja y gestionó el tramo final.

Tras el encuentro, el técnico del Olímpic, José Manuel Rueda, subrayó el peaje de los minutos iniciales: “Bueno, yo creo que el equipo lo ha intentado de todas las maneras. Nos ha castigado los primeros 10 o 15 minutos que hemos salido con unos errores que no nos podemos permitir. Y ya está, no hay que darle más vueltas.” Rueda valoró la producción ofensiva y la falta de acierto: “Creo que hemos generado muchísimo, pero nos está costando acabar la jugada. Y hoy [por el domingo] prácticamente un par de errores que hemos tenido nos han castigado mucho.”

El entrenador explicó la dificultad para ajustar la salida de balón ante la presión rival: “Sabíamos cómo nos iban a hacer la presión, pero creo que los primeros 10 o 15 minutos nos ha costado por eso. Porque no hemos sabido ver la velocidad del partido a la hora de sacar el balón de un lado a otro. Se ha trabajado, pero esto es lo que tiene el fútbol. Hay veces que no sale como uno espera y hoy ese error nos ha castigado.”

Sobre los cambios y la imagen tras el descanso, Rueda remarcó: “Estoy contento con todo, porque yo creo que el equipo, aunque haya sido una derrota, creo que lo que ha demostrado o ha ofrecido es que en todo momento quiere ir a ganar los partidos.” Y añadió: “Creo que se ha notado. La segunda parte ha sido prácticamente casi un asedio, pero no hemos sido capaces de encontrar al final el gol.” El vestuario acabó tocado: “El vestuario después de una derrota así, pues está jodido, dolido, por llamarlo de una manera. Pero es que no puedo recriminarle nada al equipo. Estoy contento con el equipo.”, afirmó Rueda.

El partido concluyó con incidentes tras el pitido final: el cuerpo técnico del Xàbia tardó en acceder a vestuarios por la aglomeración de aficionados locales disconformes con la actitud del entrenador visitante. La tangana terminó con roja directa a Rueda y expulsión por doble amarilla del técnico del Xàbia, Julio Ivorra; en el 81’ también fue expulsado el delegado local, José Moreno. El duelo contó con la presencia del concejal de Deportes, Vicente Lluch, y comenzó con un minuto de silencio en memoria de Luis Bonora, socio del CD Olímpic.

El Benigànim en el partido de la pasada jornada frente al Benidorm. / CF Benidorm

L'Olleria y Benigànim

Mala jornada también para los equipos de la Vall d'Albaida en la Lliga Comunitat, ya que l'Olleria y el Benigànim también perdieron sus partidos. L'Olleria cedió 1-0 en su visita al Mutxamel. Los de Alejandro Redondo no pudieron reponerse al gol de los locales en el minuto 19 y encajan la primera derrota de la temporada, tras los empates frente al Independiente Alicante y al Calpe de las dos primeras jornadas ligueras.

El Benigànim CF también perdió, 1-2 contra el Benidorm. Los alicantinos se adelantaban en el marcador con un temprano gol en el minuto 6. El conjunto ganxut igualaba el partido antes del descanso, con un tanto de Marcos Albelda en el minuto 40. En la segunda parte, el Benidorm marcaba el 1-2 definitivo. Con esta derrota, los de Enrique Álvarez se sitúan penúltimos en la tabla, con un solo punto, el sumado en el empate cosechado en la primera jornada ante el Olímpic de Xàtiva.